На Волині поліція розшукує чоловіка, який пошкодив чуже авто. ВІДЕО





Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.



29 лютого 2024 року, близько 18 години невідомий чоловік пошкодив автомобіль «Tesla» за адресою місто Ковель, вулиця Незалежності, 58.



Працівники поліції продовжують заходи по встановленню особи невідомого та звертаються з проханням відгукнутися містян, які володіють будь-якою інформацією щодо особи на відео.



Поліція просить громадян, які мають інформацію стосовно чоловіка або події, повідомити за номером +38504845349 або «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує чоловіка, який пошкодив чуже авто.Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.29 лютого 2024 року, близько 18 години невідомий чоловік пошкодив автомобіль «Tesla» за адресою місто Ковель, вулиця Незалежності, 58.Працівники поліції продовжують заходи по встановленню особи невідомого та звертаються з проханням відгукнутися містян, які володіють будь-якою інформацією щодо особи на відео.Поліція просить громадян, які мають інформацію стосовно чоловіка або події, повідомити за номером +38504845349 або «102».

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