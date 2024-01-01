Після двох поранень на фронті волинянин служить у ТЦК

Волинянин, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся і вступив до ЗСУ. Після другого поранення служить у ТЦК.Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний ТЦК і СП.«Це Руслан Жилінський. Його історія одна з сотень тисяч історій тих, хто прийшов захищати свою землю від ворога», - зазначають у ТЦК.Волинянин працював за кордоном: будував мости та дороги. В перші дні, як почалась Велика війна, повернувся в Україну і пішов добровольцем. Потрапив у склад 115 ОМБР. Став командиром відділення взводу снайперів.Перше поранення отримав під Сєверодонецьком, друге – під Купʼянськом. Тож нині служить у ТЦК.«19-річний син також Руслана Жилінського підписав контракт і служить», - йдеться у повідомленні.