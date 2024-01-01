Після двох поранень на фронті волинянин служить у ТЦК

Після двох поранень на фронті волинянин служить у ТЦК
Волинянин Руслан Жилінський працював за кордоном, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся і вступив до ЗСУ. Після другого поранення служить у ТЦК.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний ТЦК і СП.

«Це Руслан Жилінський. Його історія одна з сотень тисяч історій тих, хто прийшов захищати свою землю від ворога», - зазначають у ТЦК.

Волинянин працював за кордоном: будував мости та дороги. В перші дні, як почалась Велика війна, повернувся в Україну і пішов добровольцем. Потрапив у склад 115 ОМБР. Став командиром відділення взводу снайперів.

Перше поранення отримав під Сєверодонецьком, друге – під Купʼянськом. Тож нині служить у ТЦК.

«19-річний син також Руслана Жилінського підписав контракт і служить», - йдеться у повідомленні.


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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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