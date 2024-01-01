Спомин про Героя. Волинянин Андрій Плісік тиждень не дожив до дня народження

війна забрала життя мешканця волинського села Цир Андрія Плісіка.



Про це повідомляє видання



Життя солдата з позивним Лютий обірвалося в бою з окупантами біля села Оріхово-Василівка на Донеччині. За місяць до цього захиснику виповнилося 34 роки.



Волинянин закінчив Любешівський технічний фаховий коледж та здобув фах маляра, муляра, штукатура. У мирному житті працював будівельником і робив ремонти. Одружився, збудував дім, виховував донечку.



Під час повномасштабної війни Андрій приєднався до Збройних Сил України. Захищав свою родину і країну в лавах 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR. Однак клятий ворог забрав його таке ще молоде життя.



Поховали Героя в рідному селі.



«Вічна пам’ять та слава Герою!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 березня, виповнюється рік, якмешканця волинського села ЦирПро це повідомляє видання Нове життя Життя солдата з позивним Лютий обірвалося в бою з окупантами біля села Оріхово-Василівка на Донеччині. За місяць до цього захиснику виповнилося 34 роки.Волинянин закінчив Любешівський технічний фаховий коледж та здобув фах маляра, муляра, штукатура. У мирному житті працював будівельником і робив ремонти. Одружився, збудував дім, виховував донечку.Під час повномасштабної війни Андрій приєднався до Збройних Сил України. Захищав свою родину і країну в лавах 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR. Однак клятий ворог забрав його таке ще молоде життя.Поховали Героя в рідному селі.«Вічна пам’ять та слава Герою!» - йдеться у повідомленні.

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