Спомин про Героя. Волинянин Андрій Плісік тиждень не дожив до дня народження

Спомин про Героя. Волинянин Андрій Плісік тиждень не дожив до дня народження
Сьогодні, 15 березня, виповнюється рік, як війна забрала життя мешканця волинського села Цир Андрія Плісіка.

Про це повідомляє видання Нове життя.

Життя солдата з позивним Лютий обірвалося в бою з окупантами біля села Оріхово-Василівка на Донеччині. За місяць до цього захиснику виповнилося 34 роки.

Волинянин закінчив Любешівський технічний фаховий коледж та здобув фах маляра, муляра, штукатура. У мирному житті працював будівельником і робив ремонти. Одружився, збудував дім, виховував донечку.

Під час повномасштабної війни Андрій приєднався до Збройних Сил України. Захищав свою родину і країну в лавах 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR. Однак клятий ворог забрав його таке ще молоде життя.

Поховали Героя в рідному селі.

«Вічна пам’ять та слава Герою!» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни жорстоко катують український військових, які потрапили в полон, – доповідь ООН
Сьогодні, 16:15
Спомин про Героя. Волинянин Андрій Плісік тиждень не дожив до дня народження
Сьогодні, 15:59
Росія вже готується до наступної війни, — розвідка Естонії
Сьогодні, 15:40
Президента просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Сьогодні, 15:18
ГУР: система онлайн-голосування на «виборах» у росії «поламалася»
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
Президента просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину Президента просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Сьогодні, 15:18
У Луцьку перепоховають двох полеглих Героїв У Луцьку перепоховають двох полеглих Героїв
Сьогодні, 14:04
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим
Сьогодні, 13:10
На війні обірвалося життя волинянина Василя Соколюка На війні обірвалося життя волинянина Василя Соколюка
Сьогодні, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни жорстоко катують український військових, які потрапили в полон, – доповідь ООН
Сьогодні, 16:15
 0
Спомин про Героя. Волинянин Андрій Плісік тиждень не дожив до дня народження
Сьогодні, 15:59
 0
Росія вже готується до наступної війни, — розвідка Естонії
Сьогодні, 15:40
 0
Президента просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Сьогодні, 15:18
 0
ГУР: система онлайн-голосування на «виборах» у росії «поламалася»
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8