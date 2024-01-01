Спомин про Героя. Волинянин Андрій Плісік тиждень не дожив до дня народження
Сьогодні, 15:59
Сьогодні, 15 березня, виповнюється рік, як війна забрала життя мешканця волинського села Цир Андрія Плісіка.
Про це повідомляє видання Нове життя.
Життя солдата з позивним Лютий обірвалося в бою з окупантами біля села Оріхово-Василівка на Донеччині. За місяць до цього захиснику виповнилося 34 роки.
Волинянин закінчив Любешівський технічний фаховий коледж та здобув фах маляра, муляра, штукатура. У мирному житті працював будівельником і робив ремонти. Одружився, збудував дім, виховував донечку.
Під час повномасштабної війни Андрій приєднався до Збройних Сил України. Захищав свою родину і країну в лавах 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR. Однак клятий ворог забрав його таке ще молоде життя.
Поховали Героя в рідному селі.
«Вічна пам’ять та слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє видання Нове життя.
Життя солдата з позивним Лютий обірвалося в бою з окупантами біля села Оріхово-Василівка на Донеччині. За місяць до цього захиснику виповнилося 34 роки.
Волинянин закінчив Любешівський технічний фаховий коледж та здобув фах маляра, муляра, штукатура. У мирному житті працював будівельником і робив ремонти. Одружився, збудував дім, виховував донечку.
Під час повномасштабної війни Андрій приєднався до Збройних Сил України. Захищав свою родину і країну в лавах 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR. Однак клятий ворог забрав його таке ще молоде життя.
Поховали Героя в рідному селі.
«Вічна пам’ять та слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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