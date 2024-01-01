Росія вже готується до наступної війни, — розвідка Естонії





Про це повідомило агентство Foreign Policy із посиланням на керівників зовнішньої та військової розвідки Естонії, пише



Як зазначили спецслужбовці, рф вдалося переналаштувати економіку на воєнні рейки, тому "все більш-менш знову йде за планом" для Кремля.



Гендиректор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив, що росіяни навчилися на помилках початкових етапів повномасштабної війни проти України та швидко адаптуються.



З його слів, Москва "завжди вирішували свої проблеми через масовість".



"Реформи російської армії, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з великою вогневою потужністю та артилерією", — припустив Росін.



Розвідник переконаний, що війна рф з НАТО не є неминучою, однак ще можна багато зробити для стримування Кремля.



"Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході. Конкретне завдання, полягає в тому, щоб зробити Україну успішною у цій війні, тому що від цього сильно залежить майбутнє Європи", — додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після двох років повномасштабної війни проти України росія вже готує армію для збройного конфлікту з НАТО.Про це повідомило агентство Foreign Policy із посиланням на керівників зовнішньої та військової розвідки Естонії, пише Суспільне Як зазначили спецслужбовці, рф вдалося переналаштувати економіку на воєнні рейки, тому "все більш-менш знову йде за планом" для Кремля.Гендиректор Служби зовнішньої розвідки Естоніїзаявив, що росіяни навчилися на помилках початкових етапів повномасштабної війни проти України та швидко адаптуються.З його слів, Москва "завжди вирішували свої проблеми через масовість"."Реформи російської армії, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з великою вогневою потужністю та артилерією", — припустив Росін.Розвідник переконаний, що війна рф з НАТО не є неминучою, однак ще можна багато зробити для стримування Кремля."Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході. Конкретне завдання, полягає в тому, щоб зробити Україну успішною у цій війні, тому що від цього сильно залежить майбутнє Європи", — додав він.

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