Росія вже готується до наступної війни, — розвідка Естонії

Росія вже готується до наступної війни, — розвідка Естонії
Після двох років повномасштабної війни проти України росія вже готує армію для збройного конфлікту з НАТО.

Про це повідомило агентство Foreign Policy із посиланням на керівників зовнішньої та військової розвідки Естонії, пише Суспільне.

Як зазначили спецслужбовці, рф вдалося переналаштувати економіку на воєнні рейки, тому "все більш-менш знову йде за планом" для Кремля.

Гендиректор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив, що росіяни навчилися на помилках початкових етапів повномасштабної війни проти України та швидко адаптуються.

З його слів, Москва "завжди вирішували свої проблеми через масовість".

"Реформи російської армії, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з великою вогневою потужністю та артилерією", — припустив Росін.

Розвідник переконаний, що війна рф з НАТО не є неминучою, однак ще можна багато зробити для стримування Кремля.

"Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході. Конкретне завдання, полягає в тому, щоб зробити Україну успішною у цій війні, тому що від цього сильно залежить майбутнє Європи", — додав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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