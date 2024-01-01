Росія вже готується до наступної війни, — розвідка Естонії
Сьогодні, 15:40
Після двох років повномасштабної війни проти України росія вже готує армію для збройного конфлікту з НАТО.
Про це повідомило агентство Foreign Policy із посиланням на керівників зовнішньої та військової розвідки Естонії, пише Суспільне.
Як зазначили спецслужбовці, рф вдалося переналаштувати економіку на воєнні рейки, тому "все більш-менш знову йде за планом" для Кремля.
Гендиректор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив, що росіяни навчилися на помилках початкових етапів повномасштабної війни проти України та швидко адаптуються.
З його слів, Москва "завжди вирішували свої проблеми через масовість".
"Реформи російської армії, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з великою вогневою потужністю та артилерією", — припустив Росін.
Розвідник переконаний, що війна рф з НАТО не є неминучою, однак ще можна багато зробити для стримування Кремля.
"Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході. Конкретне завдання, полягає в тому, щоб зробити Україну успішною у цій війні, тому що від цього сильно залежить майбутнє Європи", — додав він.
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Про це повідомило агентство Foreign Policy із посиланням на керівників зовнішньої та військової розвідки Естонії, пише Суспільне.
Як зазначили спецслужбовці, рф вдалося переналаштувати економіку на воєнні рейки, тому "все більш-менш знову йде за планом" для Кремля.
Гендиректор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив, що росіяни навчилися на помилках початкових етапів повномасштабної війни проти України та швидко адаптуються.
З його слів, Москва "завжди вирішували свої проблеми через масовість".
"Реформи російської армії, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з великою вогневою потужністю та артилерією", — припустив Росін.
Розвідник переконаний, що війна рф з НАТО не є неминучою, однак ще можна багато зробити для стримування Кремля.
"Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході. Конкретне завдання, полягає в тому, щоб зробити Україну успішною у цій війні, тому що від цього сильно залежить майбутнє Європи", — додав він.
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