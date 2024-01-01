Президента просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину

Президента просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Триває збір підписів під електронної петицією до президента Володимира Зеленського із клопотанням присвоїти посмертно звання Герой України волинянину Роману Літвіну.

Петицію на сайті глави держави зареєстрували Наталія Літвін.

Роман Літвін служив у штурмовому відділення 79-ї бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ще до повномасштабного вторгнення протягом трьох років боронив українську незалежність у зоні АТО.

Вже 20 квітня 2022 року вступив до лав ЗСУ і став на захист України. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, волинянин загинув 1 березня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівки Покровського району Донецької області.

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Теги: загиблі, війна
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