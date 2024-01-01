У громаді – триденна жалоба через загибель на війні волинянина Романа Літвіна
Сьогодні, 13:06
До Колківської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на фронті краянина Романа Літвіна.
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой, солдат Літвін Роман Юрійович (30.09.1995 р.н.), житель с. Боровичі Боровичівського старостинського округу.
Чоловіка 13 січня 2024 року призвали на військову службу.
Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, під час бойового завдання загинув 1 березня 2024 року в районі Донецької області.
«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику! Світла та Вічна памʼять!» - зазначили у селищній раді.
У громаді оголошено триденну жалобу.
Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.
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Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой, солдат Літвін Роман Юрійович (30.09.1995 р.н.), житель с. Боровичі Боровичівського старостинського округу.
Чоловіка 13 січня 2024 року призвали на військову службу.
Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, під час бойового завдання загинув 1 березня 2024 року в районі Донецької області.
«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику! Світла та Вічна памʼять!» - зазначили у селищній раді.
У громаді оголошено триденну жалобу.
Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.
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Коментарі 1
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