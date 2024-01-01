У громаді – триденна жалоба через загибель на війні волинянина Романа Літвіна

До Колківської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на фронті краянинаПро це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой, солдат Літвін Роман Юрійович (30.09.1995 р.н.), житель с. Боровичі Боровичівського старостинського округу.Чоловіка 13 січня 2024 року призвали на військову службу.Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, під час бойового завдання загинув 1 березня 2024 року в районі Донецької області.«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику! Світла та Вічна памʼять!» - зазначили у селищній раді.У громаді оголошено триденну жалобу.Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.