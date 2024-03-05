Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у березні для підприємців





Запрошуємо відвідати освітні заходи у березні від центру Дія.Бізнес у Луцьку:



секрети успішного налаштування таргетованої реклами від Наталії Семенюк;

інструменти організації короткострокового планування та стратегування від Олексія Макарюка;

історія запуску стартапу Yard Delivery під час війни від Олександра Корнійчука;

як відкрити стоматологічну клініку і працювати під час війни від Олени та Романа Єрмакових;

публічні виступи для великих перемог від Олексія Сдобіна;

ТіkTоk як інструмент для просування власного бізнесу від Поліни Хітрової;

нові підходи та креативи для таргетологів в 2024 році від Леоніда Тондрикова;

ефективний тайм-менеджмент від Михайла Зданевича.

Помилки при запуску таргетованої реклами



Коли: 4 березня о 17:00

Де: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх

Тривалість: 2 години

Вартість: безоплатно

Кількість місць: 45

Реєстрація обов'язкова



Наталія Семенюк — таргетолог, практик з понад 3-річним досвідом вивчення та роботи з таргетованою рекламою. Працювала з різноманітними рекламними бюджетами від $200 до $20 000 щомісячно. Найгучніший кейс: здійснення продажів на суму 1 000 000 гривень за один день із вкладенням у рекламу всього 22 000 гривень.



Спікерка поділиться успішними кейсами налаштування таргетованої реклами: учасники дізнаються, як створити стратегію просування бізнесу через таргетовану рекламу, про основні помилки та способи їх уникнення при запуску таргетованої реклами.



Це не про теорію — а про можливість розвинути власні таланти та отримати неочікувані інсайти.



Короткострокове планування в бізнесі



Коли: 05 березня 2024 року о 17:00

Де: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх

Тривалість: 2 години

Вартість: безоплатно

Кількість місць: 45

Реєстрація обов'язкова



Олексій Макарюк — директор зі стратегічного розвитку групи компаній RGM group, спеціалізується на питаннях систематизації бізнесу, має багаторічний досвід управління стратегічним розвитком, доходами та прибутками як окремого підприємства, так і групи компаній.



Експерт розповість про види планування, які використовуються в бізнесі, їх ієрархію, взаємозв'язок та відповідальність на різних рівнях. Адже ці дієві кейси — найкращий показник ефективності правильно організованого процесу стратегічного планування та успішно розробленої стратегії бізнесу для досягнення високих показників.



Як запустити стартап під час війни: кейс yard delivery



Коли: 07 березня 2024 року о 17:00

Де: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх

Тривалість: 2 години

Вартість: безоплатно

Кількість місць: 45

Реєстрація обов'язкова



Олександр Корнійчук — співзасновник та CEO компанії Yard Delivery, експерт із десятирічним досвідом у B2B продажах та розвитку поштоматного бізнесу з провідними логістичними операторами Німеччини, Польщі, ЮК і тд. Yard.



Лекція-кейс, яка відгукнеться вам найбільше — від ідеї до запуску власного успішного стартапу на прикладі Yard Delivery.



Спікер поділиться досвідом та інсайтами з усіма, хто мріє про стартап. На лекції ви дізнаєтесь: чим стартап відрізняється від звичайного бізнесу; про роль нетворкінгу на стартовому етапі; основні терміни стартап-індустрії (PitchDeck, MVP, півот та інші); складнощі фандрейзингу та співпраця з фондами для українських фаундерів; стратегічне планування, роботу з командою та продажі. І як же без цінних інсайтів роботи на міжнародних ринках.



Впевнені, що після почутого, в кожного знайдеться ідея — запустити нові продукти та послуги в Україні.



Стоматологія Єрмакових: як відкрити стоматологічну клініку і працювати під час війни



Коли: 14 березня 2024 року о 17:00

Де: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх

Тривалість: 2 години

Вартість: безоплатно

Кількість місць: 45

Реєстрація обов'язкова за



Олена Єрмакова — директор Стоматології Єрмакових, лікар гігієніст, супер менеджерка і мама не однієї дитини.

Роман Єрмаков — головний лікар Стоматології Єрмакових, ортопед.



Засновники розкажуть про свій шлях до успіху та ділитимуться важливими висновками для підприємців у складний час. Під час заходу, ви дізнаєтесь з чого починалась сімейна Стоматологія Єрмакових, етапи розвитку клініки від маленького містечка Ківерці до Луцька та прийняття важливого рішення — масштабуватися під час війни.



Тікток для бізнесу



Коли: 15 березня 2024 року о 17:00

Де: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх

Тривалість: 2 години

Вартість: безоплатно

Кількість місць: 45

Реєстрація обов'язкова за



Поліна Хітрова — засновниця та CEO креативної агенції Saint Agency, експертка з просування бізнесу в ТіkТоk. Понад 5 років досвіду в інтернет-маркетингу, більше 100 проектів та понад 20 проектів в ТіkТоk щомісяця.



Спікерка поділиться практичними кейсами як використовувати ТіkТоk для просування власного бізнесу, допоможе зрозуміти для чого і кому потрібен ТіkТоk, як грамотно керувати і делегувати ведення ТіkТоk та розповість про правила роботи для якісного результату.



Постановка голосу для публічних виступів



Коли: 19 березня 2024 року о 15:00

Де: онлайн-лекція

Тривалість: 2 години

Вартість: безоплатно

Кількість місць: 50



Реєстрацію на сайті



Олексій Сдобін — хазяїн Харизми, музикант і експерт з розвитку голосу. Автор вірусного треку «Не дякуйте», ТікТок/Instagram Reels трендів, відео під які охоплюють мільйонну аудиторію.



Спікер поділитися лайфхаками підготовки до успішного виступу, а саме: розповість як навчитись виступати впевнено і бути завжди готовим до публічного виступу, як поза і мова тіла впливає на впевненість звучання голосу, про помилки під час виступу на сцені і перед камерою та способи їх уникнення, як підготувати голос перед виходом на сцену та як досягати бажаного результату у бізнесі завдяки успішній промові.



Про що не знають таргетологи у 2024 році?

Коли: 27 березня 2024 року о 17:00

Де: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх

Тривалість: 2 години

Вартість: безоплатно

Кількість місць: 45



Реєстрацію на сайті Дія.Бізнес у Луцьку відкриємо згодом, слідкуйте.



Леонід Тондриков — засновник агенції Magic Ecommerce, що розвиває інтернет-магазини українських брендів, фахівець з досвідом понад 6 років у сфері маркетингу.



Спікер розповість про старі і нові підходи в таргеті, як створювати креативи та просувати бізнес за допомогою креативних стратегій, про навички Mediabuyer’a у 2024 році та як уберегти бізнес від неефективних витрат рекламного бюджету.



Тайм-менеджмент



Коли: 28 березня 2024 року о 16:00

Де: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх

Тривалість: 2 години

Вартість: безоплатно

Кількість місць: 45



Реєстрацію на сайті Дія.Бізнес у Луцьку відкриємо згодом, слідкуйте.



Михайло Зданевич — власник компанії "Квадрат Зданевича", сертифікований бізнес-тренер (International Training Centre). Бізнес-тренер (із 2005 року), тренер тренерів, коуч, тренер та експерт різних проектів (із 2007 року), керівник академії «КТС» (2014-2016), HR-директор мережі магазинів «ЕкономКлас» (2017-2019), HR-директор мережі магазинів «Забіяка&Забіяка» (2020-2021), Сертифікований тренер SURE (стале та стійке підприємство, International Training Centre, 2022).



Навчайтесь, розвивайте та масштабуйте власний бізнес разом з Дія.Бізнес у Луцьку. Приєднуйтесь до ком’юніті відповідальної та відкритої бізнес-спільноти.



Команда Дія.Бізнес у Луцьку завдяки вашим ідеям та відгукам щодня поліпшує продукти та послуги. Адже зараз, як ніколи розвиток підприємництва у Луцьку та Україні зокрема є пріоритетним напрямом.



Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group та MasterCard. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Команда центру Дія.Бізнес у Луцьку продовжує об'єднувати власників мікро, малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче започаткувати власну справу в одному місці.Запрошуємо відвідати освітні заходи у березні від центру Дія.Бізнес у Луцьку:4 березня о 17:00м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх2 годинибезоплатно45Реєстрація обов'язкова за посиланням . Передбачена пряма трансляція.Спікерка поділиться успішними кейсами налаштування таргетованої реклами: учасники дізнаються, як створити стратегію просування бізнесу через таргетовану рекламу, про основні помилки та способи їх уникнення при запуску таргетованої реклами.05 березня 2024 року о 17:00м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх2 годинибезоплатно45Реєстрація обов'язкова за посиланням Експерт розповість про види планування, які використовуються в бізнесі, їх ієрархію, взаємозв'язок та відповідальність на різних рівнях. Адже ці дієві кейси — найкращий показник ефективності правильно організованого процесу стратегічного планування та успішно розробленої стратегії бізнесу для досягнення високих показників.07 березня 2024 року о 17:00м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх2 годинибезоплатно45Реєстрація обов'язкова за посиланням Лекція-кейс, яка відгукнеться вам найбільше — від ідеї до запуску власного успішного стартапу на прикладі Yard Delivery.Спікер поділиться досвідом та інсайтами з усіма, хто мріє про стартап. На лекції ви дізнаєтесь: чим стартап відрізняється від звичайного бізнесу; про роль нетворкінгу на стартовому етапі; основні терміни стартап-індустрії (PitchDeck, MVP, півот та інші); складнощі фандрейзингу та співпраця з фондами для українських фаундерів; стратегічне планування, роботу з командою та продажі. І як же без цінних інсайтів роботи на міжнародних ринках.Впевнені, що після почутого, в кожного знайдеться ідея — запустити нові продукти та послуги в Україні.14 березня 2024 року о 17:00м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх2 годинибезоплатно45Реєстрація обов'язкова за посиланням Засновники розкажуть про свій шлях до успіху та ділитимуться важливими висновками для підприємців у складний час. Під час заходу, ви дізнаєтесь з чого починалась сімейна Стоматологія Єрмакових, етапи розвитку клініки від маленького містечка Ківерці до Луцька та прийняття важливого рішення — масштабуватися під час війни.15 березня 2024 року о 17:00м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх2 годинибезоплатно45Реєстрація обов'язкова за посиланням Спікерка поділиться практичними кейсами як використовувати ТіkТоk для просування власного бізнесу, допоможе зрозуміти для чого і кому потрібен ТіkТоk, як грамотно керувати і делегувати ведення ТіkТоk та розповість про правила роботи для якісного результату.19 березня 2024 року о 15:00онлайн-лекція2 годинибезоплатно50Реєстрацію на сайті Дія.Бізнес у Луцьку відкриємо згодом, слідкуйте.Спікер поділитися лайфхаками підготовки до успішного виступу, а саме: розповість як навчитись виступати впевнено і бути завжди готовим до публічного виступу, як поза і мова тіла впливає на впевненість звучання голосу, про помилки під час виступу на сцені і перед камерою та способи їх уникнення, як підготувати голос перед виходом на сцену та як досягати бажаного результату у бізнесі завдяки успішній промові.27 березня 2024 року о 17:00м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх2 годинибезоплатно45Реєстрацію на сайті Дія.Бізнес у Луцьку відкриємо згодом, слідкуйте.Спікер розповість про старі і нові підходи в таргеті, як створювати креативи та просувати бізнес за допомогою креативних стратегій, про навички Mediabuyer’a у 2024 році та як уберегти бізнес від неефективних витрат рекламного бюджету.28 березня 2024 року о 16:00м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх2 годинибезоплатно45Реєстрацію на сайті Дія.Бізнес у Луцьку відкриємо згодом, слідкуйте.Навчайтесь, розвивайте та масштабуйте власний бізнес разом з Дія.Бізнес у Луцьку. Приєднуйтесь до ком’юніті відповідальної та відкритої бізнес-спільноти.Команда Дія.Бізнес у Луцьку завдяки вашим ідеям та відгукам щодня поліпшує продукти та послуги. Адже зараз, як ніколи розвиток підприємництва у Луцьку та Україні зокрема є пріоритетним напрямом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію