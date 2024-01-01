Ідентифікували російських генералів, які наказали бомбардувати житлові будинки в Бородянці

Правоохоронці повідомили про підозру двом російським генералам, які організували бомбардування житлових будинків в Бородянці.Про це у телеграмі інформує Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом генералам рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, під час широкомасштабного вторгнення військові підрозділи під назвою «Схід» рф у лютому 2022 року здійснювали «бліцкриг» для захоплення Києва з білорусії через Чорнобиль, Іванків та Бородянку. Це був один із шляхів російського наступу на столицю.Саме командувач Східного військового округу зс рф віддав бойовий наказ на застосування бойової авіації по житловим багатоповерховим будинкам в селищі Бородянка Бучанського району Київської області.Інший підозрюваний – командувач 11 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони зс рф на виконання злочинного наказу задіяв військовослужбовців 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії впс та ппо зс рф для здійснення авіаційних бомбардувальних ударів по житлових багатоповерхових будинках.Після цього 1 та 2 березня 2022 року пілоти фронтових штурмовиків-бомбардувальників типу СУ нанесли бомбардувальні удари важкими 500 кілограмовими фугасними бомбами по багатоповерховим житловим будинкам, в яких були місцеві жителі, з метою завдати максимальних руйнувань.Виконуючи накази підозрюваних щодо авіаційного бомбардування цивільних багатоповерхових житлових будинків в Бородянці, військові рф зруйнували шість багатоквартирних будинків. Загинуло понад 30 мирних місцевих мешканців.Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.Досудове розслідування здійснює СУ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.