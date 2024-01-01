Ідентифікували російських генералів, які наказали бомбардувати житлові будинки в Бородянці

Ідентифікували російських генералів, які наказали бомбардувати житлові будинки в Бородянці
Правоохоронці повідомили про підозру двом російським генералам, які організували бомбардування житлових будинків в Бородянці.

Про це у телеграмі інформує Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом генералам рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Ідентифікували російських генералів, які наказали бомбардувати житлові будинки в Бородянці


За даними слідства, під час широкомасштабного вторгнення військові підрозділи під назвою «Схід» рф у лютому 2022 року здійснювали «бліцкриг» для захоплення Києва з білорусії через Чорнобиль, Іванків та Бородянку. Це був один із шляхів російського наступу на столицю.

Саме командувач Східного військового округу зс рф віддав бойовий наказ на застосування бойової авіації по житловим багатоповерховим будинкам в селищі Бородянка Бучанського району Київської області.

Інший підозрюваний – командувач 11 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони зс рф на виконання злочинного наказу задіяв військовослужбовців 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії впс та ппо зс рф для здійснення авіаційних бомбардувальних ударів по житлових багатоповерхових будинках.

Після цього 1 та 2 березня 2022 року пілоти фронтових штурмовиків-бомбардувальників типу СУ нанесли бомбардувальні удари важкими 500 кілограмовими фугасними бомбами по багатоповерховим житловим будинкам, в яких були місцеві жителі, з метою завдати максимальних руйнувань.

Виконуючи накази підозрюваних щодо авіаційного бомбардування цивільних багатоповерхових житлових будинків в Бородянці, військові рф зруйнували шість багатоквартирних будинків. Загинуло понад 30 мирних місцевих мешканців.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у березні для підприємців
Сьогодні, 12:50
Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом: загинув Герой з Волині Сергій Янчук
Сьогодні, 12:45
Ідентифікували російських генералів, які наказали бомбардувати житлові будинки в Бородянці
Сьогодні, 12:33
На Волині жінці видалили жовчний міхур із понад сотнею камінців
Сьогодні, 12:10
Колишній працівник розтрощив 8 авто служби таксі в Луцьку
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом: загинув Герой з Волині Сергій Янчук Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом: загинув Герой з Волині Сергій Янчук
Сьогодні, 12:45
У росії підірвали залізничний міст, яким перевозили військові вантажі У росії підірвали залізничний міст, яким перевозили військові вантажі
Сьогодні, 11:15
У лікарні помер Герой з Волині Олександр Оленич У лікарні помер Герой з Волині Олександр Оленич
Сьогодні, 11:00
Українська розвідка зламала сервери Міноборони рф і отримала доступ до секретних документів, – ГУР Українська розвідка зламала сервери Міноборони рф і отримала доступ до секретних документів, – ГУР
Сьогодні, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку весняний концерт зібрав понад 700 театральних поціновувачів
Сьогодні, 13:00
 0
Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у березні для підприємців
Сьогодні, 12:50
 0
Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом: загинув Герой з Волині Сергій Янчук
Сьогодні, 12:45
 0
Ідентифікували російських генералів, які наказали бомбардувати житлові будинки в Бородянці
Сьогодні, 12:33
 0
На Волині жінці видалили жовчний міхур із понад сотнею камінців
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8