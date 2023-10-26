На Волині жінці видалили жовчний міхур із понад сотнею камінців





Про це



Місцева мешканка звернулася до Володимирського ТМО, бо протягом двох діб відчувала сильний біль у животі та нудоту, сподівалася що пройде після знеболюючих, але біль ставав нестерпним.



Після повного обстеження хірургами стало зрозуміло, що потрібне термінове видалення жовчного міхура разом із камінцями.



Досвідчена хірургічна бригада Володимирського ТМО провела жінці лапароскопічну холецистектомію - рутинну операцію у нашій лікарні, що вважається "золотим" стандартом лікування жовчо-кам'яної хвороби у всьому світі.



"Виражений біль в животі, нудота, сухість у роті - це лише частина симптомів, які відчуває пацієнт, який має камінці в жовчному міхурі. Якщо маєте подібні симптоми, не зволікайте, зверніться за медичною допомогою!" - наголошують лікарі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хірурги Володимирського ТМО видалили пацієнтці жовчний міхур разом із понад сотнею камінців.Про це повідомили на сторінці Володимирського територіального медичного об'єднання.Місцева мешканка звернулася до Володимирського ТМО, бо протягом двох діб відчувала сильний біль у животі та нудоту, сподівалася що пройде після знеболюючих, але біль ставав нестерпним.Після повного обстеження хірургами стало зрозуміло, що потрібне термінове видалення жовчного міхура разом із камінцями.Досвідчена хірургічна бригада Володимирського ТМО провела жінці лапароскопічну холецистектомію - рутинну операцію у нашій лікарні, що вважається "золотим" стандартом лікування жовчо-кам'яної хвороби у всьому світі."Виражений біль в животі, нудота, сухість у роті - це лише частина симптомів, які відчуває пацієнт, який має камінці в жовчному міхурі. Якщо маєте подібні симптоми, не зволікайте, зверніться за медичною допомогою!" - наголошують лікарі.

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