Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом: загинув Герой з Волині Сергій Янчук

Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом: загинув Герой з Волині Сергій Янчук
На війні загинув Герой з Волині Сергій Янчук.

Про це повідомили у Заболоттівській громаді.

"27 лютого 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув командир 2 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 стрілецького батальйону Янчук Сергій Васильович.

Янчук Сергій Васильович, житель смт Заболоття, був призваний на військову службу у березні 2023 року.

Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом, на землі якому вічна слава і пам'ять! Вся Заболоттівська територіальна громада висловлює глибокі співчуття сім’ї, рідним та близьким, друзям, бойовим побратимам та знайомим Сергія Васильовича .

Поділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день і час зустрічі та поховання Янчука Сергія Васильовича повідомлять пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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