Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом: загинув Герой з Волині Сергій Янчук

Сергій Янчук.



Про це



"27 лютого 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув командир 2 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 стрілецького батальйону Янчук Сергій Васильович.



Янчук Сергій Васильович, житель смт Заболоття, був призваний на військову службу у березні 2023 року.



Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом, на землі якому вічна слава і пам'ять! Вся Заболоттівська територіальна громада висловлює глибокі співчуття сім’ї, рідним та близьким, друзям, бойовим побратимам та знайомим Сергія Васильовича .



Поділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день і час зустрічі та поховання Янчука Сергія Васильовича повідомлять пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Заболоттівській громаді."27 лютого 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув командир 2 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 стрілецького батальйону Янчук Сергій Васильович.Янчук Сергій Васильович, житель смт Заболоття, був призваний на військову службу у березні 2023 року.Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом, на землі якому вічна слава і пам'ять! Вся Заболоттівська територіальна громада висловлює глибокі співчуття сім’ї, рідним та близьким, друзям, бойовим побратимам та знайомим Сергія Васильовича .Поділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день і час зустрічі та поховання Янчука Сергія Васильовича повідомлять пізніше.

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