У Луцьку весняний концерт зібрав понад 700 театральних поціновувачів

У неділю, 3 березня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт "Зустрічаємо весну".Святковий захід порадував глядачів неповторною музичною магією, які прийшли насолодитися улюбленими піснями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Концерт зібрав повен зал гостей та поціновувачів музичного мистецтва."З весною, любі глядачі! Вчора з нами на концерті було понад 700 театральних поціновувачів! Участь кожного присутнього зробила цей вечір неповторним!" – йдеться у дописі театру на фейсбуці.Нагадаємо, що у день закоханих, 14 лютого, у театрі відбувся"Ми вдячні глядачам за прихильність та аншлаг, а усім без винятку артистам драми, балету, оркестру, солістам та усім причетним за цілковиту віддачу!" – після концерту, який зібрав аншлаг, зазначили артисти Волинського драмтеатру.