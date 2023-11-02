У Луцьку весняний концерт зібрав понад 700 театральних поціновувачів
Сьогодні, 13:00
У неділю, 3 березня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт "Зустрічаємо весну".
Святковий захід порадував глядачів неповторною музичною магією, які прийшли насолодитися улюбленими піснями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Концерт зібрав повен зал гостей та поціновувачів музичного мистецтва.
"З весною, любі глядачі! Вчора з нами на концерті було понад 700 театральних поціновувачів! Участь кожного присутнього зробила цей вечір неповторним!" – йдеться у дописі театру на фейсбуці.
Нагадаємо, що у день закоханих, 14 лютого, у театрі відбувся концерт "Мелодії закоханих сердець".
"Ми вдячні глядачам за прихильність та аншлаг, а усім без винятку артистам драми, балету, оркестру, солістам та усім причетним за цілковиту віддачу!" – після концерту, який зібрав аншлаг, зазначили артисти Волинського драмтеатру.
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Святковий захід порадував глядачів неповторною музичною магією, які прийшли насолодитися улюбленими піснями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Концерт зібрав повен зал гостей та поціновувачів музичного мистецтва.
"З весною, любі глядачі! Вчора з нами на концерті було понад 700 театральних поціновувачів! Участь кожного присутнього зробила цей вечір неповторним!" – йдеться у дописі театру на фейсбуці.
Нагадаємо, що у день закоханих, 14 лютого, у театрі відбувся концерт "Мелодії закоханих сердець".
"Ми вдячні глядачам за прихильність та аншлаг, а усім без винятку артистам драми, балету, оркестру, солістам та усім причетним за цілковиту віддачу!" – після концерту, який зібрав аншлаг, зазначили артисти Волинського драмтеатру.
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