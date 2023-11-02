Концерт до Дня закоханих у Волинському драмтеатрі зібрав аншлаг

Концерт до Дня закоханих у Волинському драмтеатрі зібрав аншлаг
У день закоханих, 14 лютого, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт "Мелодії закоханих сердець".

Святкове дійство зібрало повний зал глядачів, які прийшли насолодитися улюбленими піснями в іншому звучанні у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.

"Ми вдячні глядачам за прихильність та аншлаг, а усім без винятку артистам драми, балету, оркестру, солістам та усім причетним за цілковиту віддачу!", - йдеться у дописі театру на фейсбуці.

Нагадаємо, що 3 березня у театрі відбудеться концерт "Зустрічаємо весну".

"Запрошуємо на святковий концерт із магічною атмосферою, наповнений талановитим співом, пристрасними танцями та віртуозною грою естрадно-симфонічного оркестру. І звісно ж обіцяємо багато пісень – неперевершених українських та закордонних хітів. Хочемо усе частіше тішити наших глядачів і якомога більше ділитись музичним спадком та культурою! Відтак, чекаємо 3 березня о 17:00!", - нагадують артисти.

Тривалість концерту - 2 години 15 хвилин.

Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.

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Теги: театр, Луцьк, концерт
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