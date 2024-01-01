Колишній керівник шахти на Волині загинув у бою із окупантами
Сьогодні, 12:36
У боях із російськими загарбниками на фронті обірвалося життя колишнього керівника ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» та ВП «Шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля» Олександра Стойловського.
Про це пише ВСН із посиланням на депутата Нововолинської міської ради Валерія Мниха.
«Пам'ятаю його як керівника ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» та ВП «Шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля», - зазначив Валерій Мних.
Герой був донеччанин, очолював шахту «Капітальну» ДП «Мирноградвугілля», також працював і на шахті «Надія», що на Львівщині, на посаді головного інженера.
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Про це пише ВСН із посиланням на депутата Нововолинської міської ради Валерія Мниха.
«Пам'ятаю його як керівника ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» та ВП «Шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля», - зазначив Валерій Мних.
Герой був донеччанин, очолював шахту «Капітальну» ДП «Мирноградвугілля», також працював і на шахті «Надія», що на Львівщині, на посаді головного інженера.
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