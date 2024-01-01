Сотні людей прочісують ліси на Волині у пошуках зниклої студентки

Волинські поліцейські спільно з рятувальниками та небайдужими громадянами17-річної студентки.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Третій день тривають пошуки зниклої неповнолітньої жительки села Седлище, що на Камінь-Каширщині. Сили та засоби поліції, рятувальників, військових, прикордонників, лісівників й громадськості спрямовані на якнайшвидше встановлення її місцезнаходження.До розшуків дівчини задіяно понад 250 осіб, спеціалісти з сучасними квадрокоптерами та кінологи зі службовими собаками.Повідомлення про зникнення неповнолітньої надійшло до поліції 17 лютого, близько 14 години, за допомогою у пошуках звернулися її друзі. Разом із ними дівчина відпочивала поблизу села Угриничі. Зникла відійшла у лісопосадку та не повернулася, мобільний телефон залишила у автомобілі.Правоохоронці та небайдужі прочісують лісовий масив, болотисту місцевість, зарослу чагарниками, водолази-рятувальники обстежили акваторію річки Стохід.Наразі дівчину розшукати не вдалося, пошукові роботи тривають.