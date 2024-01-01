Сотні людей прочісують ліси на Волині у пошуках зниклої студентки
Сьогодні, 12:11
Волинські поліцейські спільно з рятувальниками та небайдужими громадянами продовжують пошуки зниклої 17-річної студентки.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Третій день тривають пошуки зниклої неповнолітньої жительки села Седлище, що на Камінь-Каширщині. Сили та засоби поліції, рятувальників, військових, прикордонників, лісівників й громадськості спрямовані на якнайшвидше встановлення її місцезнаходження.
До розшуків дівчини задіяно понад 250 осіб, спеціалісти з сучасними квадрокоптерами та кінологи зі службовими собаками.
Повідомлення про зникнення неповнолітньої надійшло до поліції 17 лютого, близько 14 години, за допомогою у пошуках звернулися її друзі. Разом із ними дівчина відпочивала поблизу села Угриничі. Зникла відійшла у лісопосадку та не повернулася, мобільний телефон залишила у автомобілі.
Правоохоронці та небайдужі прочісують лісовий масив, болотисту місцевість, зарослу чагарниками, водолази-рятувальники обстежили акваторію річки Стохід.
Наразі дівчину розшукати не вдалося, пошукові роботи тривають.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Третій день тривають пошуки зниклої неповнолітньої жительки села Седлище, що на Камінь-Каширщині. Сили та засоби поліції, рятувальників, військових, прикордонників, лісівників й громадськості спрямовані на якнайшвидше встановлення її місцезнаходження.
До розшуків дівчини задіяно понад 250 осіб, спеціалісти з сучасними квадрокоптерами та кінологи зі службовими собаками.
Повідомлення про зникнення неповнолітньої надійшло до поліції 17 лютого, близько 14 години, за допомогою у пошуках звернулися її друзі. Разом із ними дівчина відпочивала поблизу села Угриничі. Зникла відійшла у лісопосадку та не повернулася, мобільний телефон залишила у автомобілі.
Правоохоронці та небайдужі прочісують лісовий масив, болотисту місцевість, зарослу чагарниками, водолази-рятувальники обстежили акваторію річки Стохід.
Наразі дівчину розшукати не вдалося, пошукові роботи тривають.
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