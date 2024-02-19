Україна почала готуватися до великої війни з рф за 5 місяців до її початку, – Павлюк

Україна почала готуватися до великої війни з рф за 5 місяців до її початку, – Павлюк
Українські війська на Донбасі почали підготовку до повномасштабного вторгнення росії восени 2021 року.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк, який на момент початку повномасштабної війни очолював Операцію об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, пише Українська правда.

"Всі ознаки були, що ми зустрінемо ворога – і не тільки з окупованої частини Донбасу, на якій діють угруповання бойовики "ЛНР"/"ДНР", а й з території росії.

Тому вже з осені ми приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і нанести йому максимальне ураження. Розуміючи, що співвідношення сил і засобів було і буде не на нашу користь, але в нас все одно варіантів не було – ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна.

Тому протягом п'яти місяців ми готувалися до відбиття повномасштабної агресії. Уже в січні-лютому ми отримували телеграми від Головного управління розвідки (Міноборони України - ред.), в яких передбачалося, що такий варіант можливий.

І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прорахован всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви – ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато.

Це зіграло свою, можливо, вирішальну роль. Що в перший день, коли був нанесений удар по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління, по всіх місцях, де мали бути скупчення наших військ і склади – вони пройшли в пусте місце", - йдеться в повідомленні.

Павлюк наголосив, що найнебезпечнішою була луганська частина оборони, тому що там противник наступав і з півдня, і з півночі, і зі сходу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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