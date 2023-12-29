Нардепа будуть судити за хабар у $85 тисяч
Сьогодні, 13:36
Перед судом постануть чинний народний депутат України Анатолій Гунько та його спільник, яких обвинувачують в одержанні 85 тисяч доларів США неправомірної вигоди.
Про це в телеграмі повідомляє НАБУ.
За даними слідства, народний обранець запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємства Національної академії аграрних наук України, підбуривши його до підкупу службових осіб НААНУ та місцевого топпосадовця. За кожен гектар аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди.
В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки земель площею 1700 га сума неправомірної вигоди становила 221 тис. дол. США. З них 85 тис. дол. США підприємець мав передати авансом до початку обробки.
Під час передачі цих коштів нардепа і двох його спільників викрили «на гарячому».
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Про це в телеграмі повідомляє НАБУ.
За даними слідства, народний обранець запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємства Національної академії аграрних наук України, підбуривши його до підкупу службових осіб НААНУ та місцевого топпосадовця. За кожен гектар аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди.
В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки земель площею 1700 га сума неправомірної вигоди становила 221 тис. дол. США. З них 85 тис. дол. США підприємець мав передати авансом до початку обробки.
Під час передачі цих коштів нардепа і двох його спільників викрили «на гарячому».
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