Нардепа будуть судити за хабар у $85 тисяч

Нардепа будуть судити за хабар у $85 тисяч
Перед судом постануть чинний народний депутат України Анатолій Гунько та його спільник, яких обвинувачують в одержанні 85 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Про це в телеграмі повідомляє НАБУ.

За даними слідства, народний обранець запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємства Національної академії аграрних наук України, підбуривши його до підкупу службових осіб НААНУ та місцевого топпосадовця. За кожен гектар аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди.
Нардепа будуть судити за хабар у тисяч

В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки земель площею 1700 га сума неправомірної вигоди становила 221 тис. дол. США. З них 85 тис. дол. США підприємець мав передати авансом до початку обробки.

Під час передачі цих коштів нардепа і двох його спільників викрили «на гарячому».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: хабар, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянку оштрафували за торгівлю контрафактним куривом
Сьогодні, 14:08
Росія має перевагу в артилерії 6:1, дивом є те, що Україна досі вистояла, – литовський міністр
Сьогодні, 13:53
Нардепа будуть судити за хабар у $85 тисяч
Сьогодні, 13:36
Україна почала готуватися до великої війни з рф за 5 місяців до її початку, – Павлюк
Сьогодні, 13:20
Як знайти безвісти зниклого чи рідного в полоні: роз'яснення координаторки у Волинській області
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
На хабарі у $20 тисяч погорів депутат із Одещини На хабарі у $20 тисяч погорів депутат із Одещини
12 лютий, 14:48
НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5 НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5
08 лютий, 19:17
У Києві посадовець намагався підкупити суддів за $150 тисяч У Києві посадовець намагався підкупити суддів за $150 тисяч
05 січень, 15:32
Керівництво ДБР намагалися підкупити за $500 тисяч Керівництво ДБР намагалися підкупити за $500 тисяч
29 грудень, 2023, 15:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянку оштрафували за торгівлю контрафактним куривом
Сьогодні, 14:08
 0
Росія має перевагу в артилерії 6:1, дивом є те, що Україна досі вистояла, – литовський міністр
Сьогодні, 13:53
 0
Нардепа будуть судити за хабар у $85 тисяч
Сьогодні, 13:36
 0
Україна почала готуватися до великої війни з рф за 5 місяців до її початку, – Павлюк
Сьогодні, 13:20
 0
Як знайти безвісти зниклого чи рідного в полоні: роз'яснення координаторки у Волинській області
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8