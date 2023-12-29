Нардепа будуть судити за хабар у $85 тисяч

Перед судом постануть чинний народний депутат Українита його спільник, яких85 тисяч доларів США неправомірної вигоди.Про це в телеграмі повідомляє НАБУ.За даними слідства, народний обранець запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємства Національної академії аграрних наук України, підбуривши його до підкупу службових осіб НААНУ та місцевого топпосадовця. За кожен гектар аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди.В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки земель площею 1700 га сума неправомірної вигоди становила 221 тис. дол. США. З них 85 тис. дол. США підприємець мав передати авансом до початку обробки.Під час передачі цих коштів нардепа і двох його спільників викрили «на гарячому».