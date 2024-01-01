Волинянку оштрафували за торгівлю контрафактним куривом

сигарети без марок акцизного податку.



Про це повідомляє



Порушниця 7 лютого 2024 року, о 14:57 годині, за місцем свого проживання, продала сигарети «Compliment» з рук без марок акцизного податку. Своїми діями вона вчинила правопорушення, передбачені частиною 1 статті 156 КУпАП, частиною 3 статті 156 КУпАП.



Обвинувачена у судове засідання не з`явилася.



Суд постановив визнати жительку Ратнівщини винною та оштрафувати її на 6,8 тисячі гривень з конфіскацією семи пачок сигарет марки «Compliment», двох пачок сигарет марки «Parliament».



Також вона сплатить в дохід держави судовий збір у розмірі 605 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд оштрафував жінку, котра продавалаПро це повідомляє Район.Ратне з посиланням на постанову Ратнівського райсуду.Порушниця 7 лютого 2024 року, о 14:57 годині, за місцем свого проживання, продала сигарети «Compliment» з рук без марок акцизного податку. Своїми діями вона вчинила правопорушення, передбачені частиною 1 статті 156 КУпАП, частиною 3 статті 156 КУпАП.Обвинувачена у судове засідання не з`явилася.Суд постановив визнати жительку Ратнівщини винною та оштрафувати її на 6,8 тисячі гривень з конфіскацією семи пачок сигарет марки «Compliment», двох пачок сигарет марки «Parliament».Також вона сплатить в дохід держави судовий збір у розмірі 605 гривень.

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