Зеленський відвідав командний пункт волинської бригади ЗСУ на фронті
Сьогодні, 14:34
На Харківщині президент Володимир Зеленський завітав на командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади іменя князя Романа Великого з Волині.
Про це глава держави повідомив у телеграмі.
Президент відвідав на Харківщині командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ. Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами. Глава держави вручив їм нагороди.
«Завжди честь – бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!» - зазначив Володимир Зеленський.
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Про це глава держави повідомив у телеграмі.
Президент відвідав на Харківщині командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ. Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами. Глава держави вручив їм нагороди.
«Завжди честь – бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!» - зазначив Володимир Зеленський.
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