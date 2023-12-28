Зеленський відвідав командний пункт волинської бригади ЗСУ на фронті

На Харківщині президентзавітав на командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади іменя князя Романа Великого з Волині.Про це глава держави повідомив у телеграмі.Президент відвідав на Харківщині командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ. Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами. Глава держави вручив їм нагороди.«Завжди честь – бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що, незалежність, наш суверенітет!» - зазначив Володимир Зеленський.