Зеленський відвідав командний пункт волинської бригади ЗСУ на фронті

Зеленський відвідав командний пункт волинської бригади ЗСУ на фронті
На Харківщині президент Володимир Зеленський завітав на командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади іменя князя Романа Великого з Волині.

Про це глава держави повідомив у телеграмі.
Президент відвідав на Харківщині командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ. Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами. Глава держави вручив їм нагороди.

«Завжди честь – бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!» - зазначив Володимир Зеленський.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поховали колишнього військового, який загинув в аварії
Сьогодні, 15:12
Воїни ССО знищили ворожу пускову установку дронів: ефектне відео
Сьогодні, 14:55
Зеленський відвідав командний пункт волинської бригади ЗСУ на фронті
Сьогодні, 14:34
На Волинь сунуть дощі
Сьогодні, 14:26
Волинянку оштрафували за торгівлю контрафактним куривом
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
Воїни з Волині передали окупантам «запальні валентинки» Воїни з Волині передали окупантам «запальні валентинки»
14 лютий, 11:17
Сафарі на снайпера: волиняни знищили елітного російського спеца Сафарі на снайпера: волиняни знищили елітного російського спеца
25 січень, 17:13
Як Водохреще відзначили волинські воїни Як Водохреще відзначили волинські воїни
06 січень, 12:41
Як волиняни відбили танкову атаку ворога: ефектне відео Як волиняни відбили танкову атаку ворога: ефектне відео
28 грудень, 2023, 18:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на «Пункт незламності» в селі на Херсонщині
Сьогодні, 15:30
 0
На Волині поховали колишнього військового, який загинув в аварії
Сьогодні, 15:12
 0
Воїни ССО знищили ворожу пускову установку дронів: ефектне відео
Сьогодні, 14:55
 0
Зеленський відвідав командний пункт волинської бригади ЗСУ на фронті
Сьогодні, 14:34
 0
На Волинь сунуть дощі
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8