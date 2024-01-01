На Волинь сунуть дощі





Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний гідрометцентр.



Як стверджують синоптики, протягом робочого тижня дощитиме.



Зокрема 20-22 лютого очікуються дощ нічної пори з мокрим снігом. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 3-8⁰ тепла.



А з 23 лютого місцями йтимуть невеликі дощі. У зв'язку з адвекцією тепла з півдня, нічна підвищиться до 3-8⁰ тепла, денна сягатиме 9-14⁰ тепла



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж найближчого робочого тижня погода на Волині істотно зіпсується. Зокрема синоптики обіцяють дощі.Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний гідрометцентр.Як стверджують синоптики, протягом робочого тижня дощитиме.Зокрема 20-22 лютого очікуються дощ нічної пори з мокрим снігом. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 3-8⁰ тепла.А з 23 лютого місцями йтимуть невеликі дощі. У зв'язку з адвекцією тепла з півдня, нічна підвищиться до 3-8⁰ тепла, денна сягатиме 9-14⁰ тепла

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію