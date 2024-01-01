На Волинь сунуть дощі
Сьогодні, 14:26
Упродовж найближчого робочого тижня погода на Волині істотно зіпсується. Зокрема синоптики обіцяють дощі.
Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний гідрометцентр.
Як стверджують синоптики, протягом робочого тижня дощитиме.
Зокрема 20-22 лютого очікуються дощ нічної пори з мокрим снігом. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 3-8⁰ тепла.
А з 23 лютого місцями йтимуть невеликі дощі. У зв'язку з адвекцією тепла з півдня, нічна підвищиться до 3-8⁰ тепла, денна сягатиме 9-14⁰ тепла
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Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний гідрометцентр.
Як стверджують синоптики, протягом робочого тижня дощитиме.
Зокрема 20-22 лютого очікуються дощ нічної пори з мокрим снігом. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 3-8⁰ тепла.
А з 23 лютого місцями йтимуть невеликі дощі. У зв'язку з адвекцією тепла з півдня, нічна підвищиться до 3-8⁰ тепла, денна сягатиме 9-14⁰ тепла
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