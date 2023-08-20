Росія має перевагу в артилерії 6:1, дивом є те, що Україна досі вистояла, – литовський міністр

Гарбреліус Ландсбергіс вважає "дивом" те, що Україна досі змогла встояти з перевагою росіян у артилерії 6:1.



Він розкритикував колег з інших країн Євросоюзу, які не змогли дати українцям достатньої кількості боєприпасів, пише



На полях саміту міністрів закордонних справ у Брюсселі Ландсбергіс сказав, що країни два роки витратили на обговорення у спробі з'ясувати, як вони можуть допомогти Україні. Але стратегічну мету вони так і не сформували.



Він закликав Євросоюз припинити зволікати щодо військових фондів, оскільки основний тягар зараз на Німеччині, внески якої склали вже 17 млрд євро.



"Європа повинна бути в змозі або могла б бути в змозі сформувати фонд у 5 мільярдів євро, коли, ви знаєте, одна Німеччина розглядає можливість надіслати 7 мільярдів євро. Таким чином, для 27 країн Європи 5 мільярдів євро мають бути робочим днем, годинною роботою", – сказав він.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц місяцями наголошував на тому, що не лише його країна має нести основний тягар витрат на допомогу українцям, а й інші члени ЄС мають збільшити допомогу. Днями Шольц оголосив про новий пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро, що включає артилерійські установки та ракети ППО. Загалом Німеччина планує допомогти Україні цього року на 7 млрд євро.

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