Воїни ССО знищили ворожу пускову установку дронів: ефектне відео

нищити противника на всіх операційних напрямках.



Про це в телеграмі повідомляє ССО ЗСУ.



Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та «Ланцет».



Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці ССО продовжують виконувати завдання тана всіх операційних напрямках.Про це в телеграмі повідомляє ССО ЗСУ.Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та «Ланцет».Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено.

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