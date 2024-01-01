Воїни ССО знищили ворожу пускову установку дронів: ефектне відео
Сьогодні, 14:55
Військовослужбовці ССО продовжують виконувати завдання та нищити противника на всіх операційних напрямках.
Про це в телеграмі повідомляє ССО ЗСУ.
Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та «Ланцет».
Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено.
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Про це в телеграмі повідомляє ССО ЗСУ.
Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та «Ланцет».
Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено.
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