Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на «Пункт незламності» в селі на Херсонщині

Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на «Пункт незламності» в селі на Херсонщині
Російські вйськові скинули на "Пункт незламності" у селі Новоолександрівської громади Херсонської області вибуховий предмет із безпілотника.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські війська атакували “Пункт незламності” в одному з сіл Новоолександрівської громади. На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах. Постраждалих серед місцевих жителів немає", - йдеться в повідомленні.

Також з безпілотника били й по Бериславу. 41-річний чоловік отримав поранення ноги. Йому надали медичну допомогу на місці. Стан потерпілого – задовільний.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Сьогодні, 15:30
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