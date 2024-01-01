Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на «Пункт незламності» в селі на Херсонщині





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"Російські війська атакували “Пункт незламності” в одному з сіл Новоолександрівської громади. На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах. Постраждалих серед місцевих жителів немає", - йдеться в повідомленні.



Також з безпілотника били й по Бериславу. 41-річний чоловік отримав поранення ноги. Йому надали медичну допомогу на місці. Стан потерпілого – задовільний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські вйськові скинули на "Пункт незламності" у селі Новоолександрівської громади Херсонської області вибуховий предмет із безпілотника.Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА."Російські війська атакували “Пункт незламності” в одному з сіл Новоолександрівської громади. На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах. Постраждалих серед місцевих жителів немає", - йдеться в повідомленні.Також з безпілотника били й по Бериславу. 41-річний чоловік отримав поранення ноги. Йому надали медичну допомогу на місці. Стан потерпілого – задовільний.

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