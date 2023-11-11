Останній український штурмовий батальйон після чотирьох місяців оборони вийшов з Авдіївського коксохіму





Про це



"Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. Без втрат!



Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку.



З кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися.



Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах.



Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь!" - йдеться в повідомленні.



У бригаді зазначили, що інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках. Битва триває!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 окремої механізованої бригади повідомили, що вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу.Про це йдеться в заяві бригади."Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. Без втрат!Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку.З кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися.Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах.Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь!" - йдеться в повідомленні.У бригаді зазначили, що інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках. Битва триває!

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