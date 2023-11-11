Останній український штурмовий батальйон після чотирьох місяців оборони вийшов з Авдіївського коксохіму
Сьогодні, 15:59
Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 окремої механізованої бригади повідомили, що вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу.
Про це йдеться в заяві бригади.
"Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. Без втрат!
Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку.
З кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися.
Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах.
Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь!" - йдеться в повідомленні.
У бригаді зазначили, що інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках. Битва триває!
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Про це йдеться в заяві бригади.
"Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. Без втрат!
Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку.
З кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися.
Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах.
Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь!" - йдеться в повідомленні.
У бригаді зазначили, що інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках. Битва триває!
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