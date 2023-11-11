Останній український штурмовий батальйон після чотирьох місяців оборони вийшов з Авдіївського коксохіму

Останній український штурмовий батальйон після чотирьох місяців оборони вийшов з Авдіївського коксохіму
Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 окремої механізованої бригади повідомили, що вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу.

Про це йдеться в заяві бригади.

"Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. Без втрат!

Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку.

З кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися.

Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах.

Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь!" - йдеться в повідомленні.

У бригаді зазначили, що інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках. Битва триває!

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Теги: Росія, Україна, війна, Авдіївка
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