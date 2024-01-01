Шахраї з Житомира видурювали гроші на «допомогу хворим дітям»
Сьогодні, 16:29
Поліцейські ліквідували злочинну організацію у Житомирі, яка під виглядом благодійної допомоги хворим дітям ошукувала громадян.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Для реалізації злочину аферисти відкрили три шахрайські кол-центри у Житомирі, до роботи в яких залучили понад 40 операторів.
За кожним з них була закріплена власна легенда: одні представлялись волонтерами і виманювали гроші під приводом допомоги дітям з інвалідністю, інші — дитячим будинкам та малозабезпеченим сім’ям. Таким чином їм вдалося видурити більш ніж 12 мільйонів гривень.
Оперативники Департаменту карного розшуку встановили організаторку оборудки — 37-річну мешканку Києва, яка залучила і чітко розподілила ролі в злочинній організації серед шістьох мешканців Житомира, включаючи рідну сестру.
Скориставшись складним матеріальним становищем матері двох дітей з інвалідністю, шахраї зібрали на реабілітацію дітей понад 400 тисяч гривень, а родині передали лише 20 тисяч. Решту присвоїли собі.
Семи фігурантам оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України).
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Для реалізації злочину аферисти відкрили три шахрайські кол-центри у Житомирі, до роботи в яких залучили понад 40 операторів.
За кожним з них була закріплена власна легенда: одні представлялись волонтерами і виманювали гроші під приводом допомоги дітям з інвалідністю, інші — дитячим будинкам та малозабезпеченим сім’ям. Таким чином їм вдалося видурити більш ніж 12 мільйонів гривень.
Оперативники Департаменту карного розшуку встановили організаторку оборудки — 37-річну мешканку Києва, яка залучила і чітко розподілила ролі в злочинній організації серед шістьох мешканців Житомира, включаючи рідну сестру.
Скориставшись складним матеріальним становищем матері двох дітей з інвалідністю, шахраї зібрали на реабілітацію дітей понад 400 тисяч гривень, а родині передали лише 20 тисяч. Решту присвоїли собі.
Семи фігурантам оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України).
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