У частині Луцька зникло світло





Про це пише



За словами лучан, на вулиці Рівненській зникло світло.



Як відомо, електроенергія на вулиці зникла в районі 16:00. У колл-центрі Волиньобленерго повідомили, що на лінії проводять ремонтні роботи.



Відновити електропостачання планують орієнтовно о 20:00



Нагадаємо, на Волині відключили електропостачання понад 300 споживачів, які боргують за отримані послуги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці мікрорайону вулиці Рівненської у Луцьку сьогодні, 19 лютого, опинилися безе електропостачання.Про це пише Конкурент За словами лучан, на вулиці Рівненській зникло світло.Як відомо, електроенергія на вулиці зникла в районі 16:00. У колл-центрі Волиньобленерго повідомили, що на лінії проводять ремонтні роботи.Відновити електропостачання планують орієнтовно о 20:00Нагадаємо, на Волиніпонад 300 споживачів, які боргують за отримані послуги.

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