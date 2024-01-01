У частині Луцька зникло світло
Сьогодні, 16:44
Мешканці мікрорайону вулиці Рівненської у Луцьку сьогодні, 19 лютого, опинилися безе електропостачання.
Про це пише Конкурент.
За словами лучан, на вулиці Рівненській зникло світло.
Як відомо, електроенергія на вулиці зникла в районі 16:00. У колл-центрі Волиньобленерго повідомили, що на лінії проводять ремонтні роботи.
Відновити електропостачання планують орієнтовно о 20:00
Нагадаємо, на Волині відключили електропостачання понад 300 споживачів, які боргують за отримані послуги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Конкурент.
За словами лучан, на вулиці Рівненській зникло світло.
Як відомо, електроенергія на вулиці зникла в районі 16:00. У колл-центрі Волиньобленерго повідомили, що на лінії проводять ремонтні роботи.
Відновити електропостачання планують орієнтовно о 20:00
Нагадаємо, на Волині відключили електропостачання понад 300 споживачів, які боргують за отримані послуги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Нацгвардія на Волині тренується знищувати диверсантів
Сьогодні, 17:18
У частині Луцька зникло світло
Сьогодні, 16:44
Шахраї з Житомира видурювали гроші на «допомогу хворим дітям»
Сьогодні, 16:29
Останній український штурмовий батальйон після чотирьох місяців оборони вийшов з Авдіївського коксохіму
Сьогодні, 15:59