У частині Луцька зникло світло

У частині Луцька зникло світло
Мешканці мікрорайону вулиці Рівненської у Луцьку сьогодні, 19 лютого, опинилися безе електропостачання.

Про це пише Конкурент.

За словами лучан, на вулиці Рівненській зникло світло.

Як відомо, електроенергія на вулиці зникла в районі 16:00. У колл-центрі Волиньобленерго повідомили, що на лінії проводять ремонтні роботи.

Відновити електропостачання планують орієнтовно о 20:00

Нагадаємо, на Волині відключили електропостачання понад 300 споживачів, які боргують за отримані послуги.

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Теги: електроенергія, Волинь
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