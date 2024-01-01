В Україні розробляють «плащ-невидимку» від тепловізорів

В Україні розробляють «плащ-невидимку» від тепловізорів
В Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення розробляють антитепловізійне пончо (накидку).

Про це в телеграмі повідомило Міноборони.

Очікується, що вона поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.

Наразі в Центральному управлінні вже тестують п’ять зразків різних тканин.

«Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога», – зауважив заступник Міністра оборони Віталій Половенко.

Матеріали для виготовлення тканини антитепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості.

Наразі тестування тривають.

Загалом від початку року в Центральному управлінні вже затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки.

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Теги: війна, ЗСУ
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