Луцький ліцей придбав для ІІІ штурмової бригади авто та тепловізор

Луцький ліцей придбав для ІІІ штурмової бригади авто та тепловізор
За зібрані на шкільній ярмарці у Луцькому ліцеї №9 гроші бійцям 3-ьої штурмової бригади придбали автомобіль Volkswagen T4, тепловізор, зарядну станцію Bluetti та необхідні речі.

Про це повідомили на сторінці Луцького ліцею №9 у фейсбуці.

"Сьогодні, проїхавши пів України, передали для 3 ОШБр автомобіль Volkswagen T4, тепловізор та зарядну станцію Bluetti придбані за кошти з ярмарки.
Бійцям передали смаколики, дитячі малюнки, ковдри, консерви, газові балони, пальники та речі, що були передані батьківською громадськістю ліцею.


Також передали термогрілки, галоші, бензопилу, флісовий одяг, рукавиці, автошини, інструменти, газові напої та інші речі від благодійників. Це лише початок, далі буде...", - йдеться удописі.

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Теги: ліцей, Луцьк, 3 штурмова бригада
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