На Херсонщині загинув Герой з Волині Ігор Байденко

У перший день Нового року до Мар’янівської громади надійшла трагічна звістка. У боях за незалежність України 27 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонського району Херсонської області героїчно загинув житель села Бужани, 09.09.1976 року народження.Ігор Байденко був призваний 07.11.2022 року на військову службу по мобілізації до складу військової частини.Про деталі зустрічі та поховання загиблого Героя буде повідомлено додатково.висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана, честь і слава Герою!