На Херсонщині загинув Герой з Волині Ігор Байденко

На Херсонщині загинув Герой з Волині Ігор Байденко
У перший день Нового року до Мар’янівської громади надійшла трагічна звістка. У боях за незалежність України 27 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонського району Херсонської області героїчно загинув житель села Бужани Байденко Ігор Ростиславович, 09.09.1976 року народження.

Ігор Байденко був призваний 07.11.2022 року на військову службу по мобілізації до складу військової частини.

Про деталі зустрічі та поховання загиблого Героя буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана, честь і слава Герою!

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Теги: Герой, війна, Волинь
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