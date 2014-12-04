В Україні лікуватимуть безпліддя за кошти держави

Вперше Міністерство охорони здоров’я впроваджує фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.Про це повідомили в МОЗ.Програма медичних гарантій на 2024 рік покриває новий пакет послуг «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)».«Сучасне життя суттєво знижує якість репродуктивних функцій українців. І якщо раніше цю проблему вирішувалась виключно за приватні кошти, то тепер ми надаємо можливість скористатися послугами з лікування безпліддя безоплатно. Також важливо забезпечити право на батьківство для військовослужбовців. Суворі реалії воєнних дій та умови, у яких наші захисники і захисниці перебувають тривалий час, боронячи нашу країну, можуть негативно позначитися на репродуктивній функції. Тому на допомогу ветеранкам чи дружинам ветеранів, які мріють відчути радість батьківства, можуть прийти лікарі. Таке рішення подарує нам більше ніж 10 тисяч маленьких українців щороку», – зауважив перший заступник міністра охорони здоров’яСтавка за новим напрямом з лікування безпліддя для лікарень складе 60 324 гривень за надану послугу. Прогнозна кількість медичних послуг – 30 400 циклів. Очікувана кількість новонароджених громадян України після проведення штучного запліднення – близько 10 000.Направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій бюджетним коштом проводитимуться виключно за медичними показами.Для долучення до ПМГ за пакетом «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)» медичні заклади мають законтрактуватись Національною службою здоров’я впродовж січня 2024 року за повною формою.