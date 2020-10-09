Чи буде стягуватися податок за перекази з картки на картку: пояснення Мінфіну

Чи буде стягуватися податок за перекази з картки на картку: пояснення Мінфіну
Нова Національна стратегія доходів України не містить норм щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Яка зазначили в міністерстві, некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 "Реформа спрощеної системи оподаткування":

"Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України".

У Мінфіні наголосили, що в тексті відсутні слова про "будь-які надходження на картку фізособи".

"Фраза про вимоги щодо "оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності" відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві", - йдеться в повідомлені.

У міністерстві також розповіли, що будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства. Жодна фундаментальна реформа (особливо така складна, як зміна правил оподаткування доходів фізичних осіб) просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 27 грудня затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що було одним із зобов'язань української влади перед Міжнародним валютним фондом.

Після цього у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що будь-які надходження на картку фізичної особи нібито будуть оподатковуватися за ставкою 18%.

За даними НБУ, перекази з картки на картку тільки в ІIІ кварталі 2023 року становили 279 млрд гривень.

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Теги: картка, банк, перекази, податок
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