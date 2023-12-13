Черги на кордоні з Польщею, Словаччиною, Румунією та Молдовою: кого пропускають, а кого - ні
Сьогодні, 18:49
Під кінець дня 1 січня 2024 року на виїзд з України через пункти пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Республікою Молдова черги є лише на автобуси. Пропуск пішоходів здійснюється, у на деяких КПП тимчасово не здійснюється пропуск легкових авто.
Про це повідомляє Інформатор.
Перетин кордону між Україною та Польщею 1 січня
Ягодин: 13 автобусів в електронній черзі, пропуск пішоходів не здійснюється, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється;
Устилуг: у черзі 50 л/а, 0 автобусів в електронній черзі, пропуск пішоходів не здійснюється;
Угринів: легкових автомобілів та автобусів немає. Пропуск пішоходів не здійснюється.
Рава-Руська: легкових автомобілів та автобусів немає. Пропуск пішоходів не здійснюється.
Грушів: легкових автомобілів та автобусів немає. Пропуск пішоходів не здійснюється.
Краківець: легкових автомобілів та пішоходів немає. В електронній черзі 10 автобусів.
Шегині: легкових автомобілів немає. В електронній черзі 10 автобусів. Пропускаються пішоходи в обох напрямках.
Смільниця: легкових автомобілів та автобусів немає. Пропуск пішоходів не здійснюється.
Нижанковичі: 53 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Перетин кордону між Україною та Словаччиною 1 січня
Малий Березний. Легкових автомобілів немає, пішоходів немає. Пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках;
Ужгород. У черзі 10 легкових автівок, 8 автобусів у електронній черзі, пропуск пішоходів не здійснюється;
Малі Селменці. Пішоходів немає. КПП працює з 09 до 21 години.
Перетин кордону між Україною та Угорщиною 1 січня
Тиса: 3 автобуси в електронній черзі, легкових автомобілів немає, пропуск пішоходів не здійснюється.
Дзвінкове: Легкових автомобілів та пішоходів немає. КПП працює з 08 до 19 години.
Косино: Легкових автомобілів та пішоходів немає. КПП працює з 08 до 20 години.
Лужанка: Легкових автомобілів та пішоходів немає.
Вилок: Легкових автомобілів та пішоходів немає.
Перетин кордону між Україною та Румунією 1 січня
Дякове: легкових автомобілів та автобусів немає. пропуск пішоходів не здійснюється.
Солотвино: легкових автомобілів та автобусів немає
Порубне: в електронній черзі 3 автобіси. Легкових автомобілів та пішоходів немає.
Красноїльськ: легкових автомобілів, пішоходів та автобусів немає. Режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т.
Дяківці: Легкових автомобілів та пішоходів немає. Режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.
Перетин кордону між Україною та Молдовою 1 січня
Мамалига: в електронній черзі 1 автобус. Пішоходів та легкових автомобілів немає.
Кельменці: легкових автомобілів, пішоходів та автобусів немає.
Росошани: легкових автомобілів, пішоходів та автобусів немає.
Сокиряни: легкових автомобілів, пішоходів та автобусів немає.
Правила виїзду чоловіків за кордон посилили
Всі багатодітні чоловіки та чоловіки з інвалідністю зможуть виїхати за межі України лише у єдиному випадку: якщо матимуть довідку з ТЦК про відстрочку від мобілізації. Відтепер прикордонники отримали право вимагати у громадян цей документ. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, документ про відстрочку з ТЦК вимагатимуть тому, що в Україні масово фіксують підробку довідок про багатодітність та інвалідність.
Через нововведення при перетині кордону на західних пунктах пропуску утворилися довжелезні черги. Причина у тому, що працівники ДПСУ масово завертали чоловіків без довідок з ТЦК. Обурені громадяни також перекрили кордон на в'їзд в Україну. Тож ситуація з чергами лише погіршилася.
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Про це повідомляє Інформатор.
Перетин кордону між Україною та Польщею 1 січня
Ягодин: 13 автобусів в електронній черзі, пропуск пішоходів не здійснюється, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється;
Устилуг: у черзі 50 л/а, 0 автобусів в електронній черзі, пропуск пішоходів не здійснюється;
Угринів: легкових автомобілів та автобусів немає. Пропуск пішоходів не здійснюється.
Рава-Руська: легкових автомобілів та автобусів немає. Пропуск пішоходів не здійснюється.
Грушів: легкових автомобілів та автобусів немає. Пропуск пішоходів не здійснюється.
Краківець: легкових автомобілів та пішоходів немає. В електронній черзі 10 автобусів.
Шегині: легкових автомобілів немає. В електронній черзі 10 автобусів. Пропускаються пішоходи в обох напрямках.
Смільниця: легкових автомобілів та автобусів немає. Пропуск пішоходів не здійснюється.
Нижанковичі: 53 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Перетин кордону між Україною та Словаччиною 1 січня
Малий Березний. Легкових автомобілів немає, пішоходів немає. Пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках;
Ужгород. У черзі 10 легкових автівок, 8 автобусів у електронній черзі, пропуск пішоходів не здійснюється;
Малі Селменці. Пішоходів немає. КПП працює з 09 до 21 години.
Перетин кордону між Україною та Угорщиною 1 січня
Тиса: 3 автобуси в електронній черзі, легкових автомобілів немає, пропуск пішоходів не здійснюється.
Дзвінкове: Легкових автомобілів та пішоходів немає. КПП працює з 08 до 19 години.
Косино: Легкових автомобілів та пішоходів немає. КПП працює з 08 до 20 години.
Лужанка: Легкових автомобілів та пішоходів немає.
Вилок: Легкових автомобілів та пішоходів немає.
Перетин кордону між Україною та Румунією 1 січня
Дякове: легкових автомобілів та автобусів немає. пропуск пішоходів не здійснюється.
Солотвино: легкових автомобілів та автобусів немає
Порубне: в електронній черзі 3 автобіси. Легкових автомобілів та пішоходів немає.
Красноїльськ: легкових автомобілів, пішоходів та автобусів немає. Режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т.
Дяківці: Легкових автомобілів та пішоходів немає. Режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.
Перетин кордону між Україною та Молдовою 1 січня
Мамалига: в електронній черзі 1 автобус. Пішоходів та легкових автомобілів немає.
Кельменці: легкових автомобілів, пішоходів та автобусів немає.
Росошани: легкових автомобілів, пішоходів та автобусів немає.
Сокиряни: легкових автомобілів, пішоходів та автобусів немає.
Правила виїзду чоловіків за кордон посилили
Всі багатодітні чоловіки та чоловіки з інвалідністю зможуть виїхати за межі України лише у єдиному випадку: якщо матимуть довідку з ТЦК про відстрочку від мобілізації. Відтепер прикордонники отримали право вимагати у громадян цей документ. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, документ про відстрочку з ТЦК вимагатимуть тому, що в Україні масово фіксують підробку довідок про багатодітність та інвалідність.
Через нововведення при перетині кордону на західних пунктах пропуску утворилися довжелезні черги. Причина у тому, що працівники ДПСУ масово завертали чоловіків без довідок з ТЦК. Обурені громадяни також перекрили кордон на в'їзд в Україну. Тож ситуація з чергами лише погіршилася.
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