Погода у Луцьку та у Волинській області на завтра, 2 січня

Волинські синоптики розповіли, якою буде погода, у вівторок, 2 січня.Про це йдеться у телеграмі Волинського обласного центру з гідрометеорології.Так, 2 січня у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг. Вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.На території Волинської області теж буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг. Вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі місцями налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.