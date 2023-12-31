Погода у Луцьку та у Волинській області на завтра, 2 січня

Погода у Луцьку та у Волинській області на завтра, 2 січня
Волинські синоптики розповіли, якою буде погода, у вівторок, 2 січня.

Про це йдеться у телеграмі Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Так, 2 січня у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг. Вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

На території Волинської області теж буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг. Вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі місцями налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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