У Луцькому районі до смерті побили чоловіка
Сьогодні, 20:15
У селі Садів Луцького району унаслідок побиття помер чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Медики, які прибули за викликом, виявили дуже сильно побите тіло 42-річного чоловіка: обличчя практично не було видно.
Травми, які він отримав, виявилися несумісними з життям.
Бригада медиків, на жаль, констаувала біологічну смерть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Медики, які прибули за викликом, виявили дуже сильно побите тіло 42-річного чоловіка: обличчя практично не було видно.
Травми, які він отримав, виявилися несумісними з життям.
Бригада медиків, на жаль, констаувала біологічну смерть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький зоопарк підготував цікаву фотозону на честь символу року
Сьогодні, 20:47
У Луцькому районі до смерті побили чоловіка
Сьогодні, 20:15
Погода у Луцьку та у Волинській області на завтра, 2 січня
Сьогодні, 20:00
Рідним волинянина, який загинув під Соледаром, вручили його посмертне військове звання
Сьогодні, 19:19
Черги на кордоні з Польщею, Словаччиною, Румунією та Молдовою: кого пропускають, а кого - ні
Сьогодні, 18:49