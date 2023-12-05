У Луцькому районі до смерті побили чоловіка

У Луцькому районі до смерті побили чоловіка
У селі Садів Луцького району унаслідок побиття помер чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики, які прибули за викликом, виявили дуже сильно побите тіло 42-річного чоловіка: обличчя практично не було видно.

Травми, які він отримав, виявилися несумісними з життям.

Бригада медиків, на жаль, констаувала біологічну смерть.

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Теги: смерть, побиття
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