У Луцькому районі до смерті побили чоловіка





Про це Інформаційному агентству



Медики, які прибули за викликом, виявили дуже сильно побите тіло 42-річного чоловіка: обличчя практично не було видно.



Травми, які він отримав, виявилися несумісними з життям.



Бригада медиків, на жаль, констаувала біологічну смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Садів Луцького району унаслідок побиття помер чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Медики, які прибули за викликом, виявили дуже сильно побите тіло 42-річного чоловіка: обличчя практично не було видно.Травми, які він отримав, виявилися несумісними з життям.Бригада медиків, на жаль, констаувала біологічну смерть.

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