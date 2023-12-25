Луцьком курсує «новорічний» тролейбус





Фото у спільноті «Громадський транспорт Луцька» у Фейсбуку опублікував користувач Андрій Хомич.



Луцький тролейбус № 230, який курсує за маршрутом № 15, прикрасили новорічними вогниками, аби додати приємних емоцій пасажирам. А для більш святкової атмосфери деякі водії одягають новорічні шапочки.



«Ось така гарно новорічно завдяки Ольга Ваврущак і Наталия Маликова прикрашена 230 машинка:) а деякі водії, в тому числі і Наталія, доєднались до власної ініціативи вдягати новорічні шапочки, що заставляє посміхатися навіть в такий важкий час», – йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У період різдвяно-новорічних свят Луцьком курсує прикрашений гірляндами тролейбус.Фото у спільноті «Громадський транспорт Луцька» у Фейсбуку опублікував користувачЛуцький тролейбус № 230, який курсує за маршрутом № 15, прикрасили новорічними вогниками, аби додати приємних емоцій пасажирам. А для більш святкової атмосфери деякі водії одягають новорічні шапочки.«Ось така гарно новорічно завдякиприкрашена 230 машинка:) а деякі водії, в тому числі і Наталія, доєднались до власної ініціативи вдягати новорічні шапочки, що заставляє посміхатися навіть в такий важкий час», – йдеться в дописі.

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