Луцьком курсує «новорічний» тролейбус

Луцьком курсує «новорічний» тролейбус
У період різдвяно-новорічних свят Луцьком курсує прикрашений гірляндами тролейбус.

Фото у спільноті «Громадський транспорт Луцька» у Фейсбуку опублікував користувач Андрій Хомич.

Луцький тролейбус № 230, який курсує за маршрутом № 15, прикрасили новорічними вогниками, аби додати приємних емоцій пасажирам. А для більш святкової атмосфери деякі водії одягають новорічні шапочки.

«Ось така гарно новорічно завдяки Ольга Ваврущак і Наталия Маликова прикрашена 230 машинка:) а деякі водії, в тому числі і Наталія, доєднались до власної ініціативи вдягати новорічні шапочки, що заставляє посміхатися навіть в такий важкий час», – йдеться в дописі.
Луцьком курсує «новорічний» тролейбус


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Теги: тролейбус, новорічна атрибутика
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