У Нацпарку на Волині можна орендувати земельну ділянку за 600 гривень
Сьогодні, 21:41
В урочищі Ступа на території Шацької селищної ради можна орендувати земельну ділянку водного фонду, яка перебуває в комунальній власності громади. Призначення – для рибогосподарських потреб.
Відповідний аукціон на сайті «Prozorro. Продажі» оголосила Шацька селищна рада, інформує ІА Волинські новини.
Як лот виставлено право оренди земельної ділянки водного фонду площею 0,25 гектара в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом площею 0,146 гектара. Земельна ділянка розташована в урочищі Ступа на території Шацької селищної ради Ковельського району Волинської області.
Кадастровий номер – 0725784600:05:003:1372.
Категорія земель – землі водного фонду. Вид цільового призначення – для рибогосподарських потреб.
Як вказано, прибережна захисна смуга сягає площі 0,104 гектара. Земельна ділянка розташована в господарській зоні Шацького національного природного парку. На території відсутні інженерні мережі.
Стартова вартість – 602 гривні.
Термін оренди – 49 років.
Лот виставлено на торги вперше.
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Відповідний аукціон на сайті «Prozorro. Продажі» оголосила Шацька селищна рада, інформує ІА Волинські новини.
Як лот виставлено право оренди земельної ділянки водного фонду площею 0,25 гектара в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом площею 0,146 гектара. Земельна ділянка розташована в урочищі Ступа на території Шацької селищної ради Ковельського району Волинської області.
Кадастровий номер – 0725784600:05:003:1372.
Категорія земель – землі водного фонду. Вид цільового призначення – для рибогосподарських потреб.
Як вказано, прибережна захисна смуга сягає площі 0,104 гектара. Земельна ділянка розташована в господарській зоні Шацького національного природного парку. На території відсутні інженерні мережі.
Стартова вартість – 602 гривні.
Термін оренди – 49 років.
Лот виставлено на торги вперше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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