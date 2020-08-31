У Нацпарку на Волині можна орендувати земельну ділянку за 600 гривень





Відповідний аукціон на сайті «Prozorro. Продажі» оголосила Шацька селищна рада, інформує ІА



Як лот виставлено право оренди земельної ділянки водного фонду площею 0,25 гектара в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом площею 0,146 гектара. Земельна ділянка розташована в урочищі Ступа на території Шацької селищної ради Ковельського району Волинської області.



Кадастровий номер – 0725784600:05:003:1372.



Категорія земель – землі водного фонду. Вид цільового призначення – для рибогосподарських потреб.



Як вказано, прибережна захисна смуга сягає площі 0,104 гектара. Земельна ділянка розташована в господарській зоні Шацького національного природного парку. На території відсутні інженерні мережі.



Стартова вартість – 602 гривні.



Термін оренди – 49 років.



Лот виставлено на торги вперше.

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