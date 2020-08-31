У Нацпарку на Волині можна орендувати земельну ділянку за 600 гривень

У Нацпарку на Волині можна орендувати земельну ділянку за 600 гривень
В урочищі Ступа на території Шацької селищної ради можна орендувати земельну ділянку водного фонду, яка перебуває в комунальній власності громади. Призначення – для рибогосподарських потреб.

Відповідний аукціон на сайті «Prozorro. Продажі» оголосила Шацька селищна рада, інформує ІА Волинські новини.

Як лот виставлено право оренди земельної ділянки водного фонду площею 0,25 гектара в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом площею 0,146 гектара. Земельна ділянка розташована в урочищі Ступа на території Шацької селищної ради Ковельського району Волинської області.

Кадастровий номер – 0725784600:05:003:1372.

Категорія земель – землі водного фонду. Вид цільового призначення – для рибогосподарських потреб.

Як вказано, прибережна захисна смуга сягає площі 0,104 гектара. Земельна ділянка розташована в господарській зоні Шацького національного природного парку. На території відсутні інженерні мережі.

Стартова вартість – 602 гривні.

Термін оренди – 49 років.

Лот виставлено на торги вперше.

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Теги: земельна ділянка, оренда
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