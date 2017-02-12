Луцький зоопарк підготував цікаву фотозону на честь символу року
Сьогодні, 20:47
У Луцькому зоопарку облаштували оригінальну фотозону.
Про це повідомили на сторінці звіринцю у фейсбуці.
«Рік потрібно розпочинати на позитиві, хоч як важко нам зараз. Тому - приходьте. Підготували для вас чудову фотозону. І, звичайно, гарантуємо гарний відпочинок для душі», – йдеться у повідомленні.
Зоопарк працює з 10:00 до 16:00.
Квитки вартують:
- 50 грн дитячий,
- 120 грн дорослий,
- 300 грн сімейний (2+2),
- 80 грн пільговий (для студентів та пенсіонерів за наявності посвідчення).
Вхід для захисників та захисниць (за посвідченням учасників бойових дій) та їхніх дітей - безкоштовний.
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Про це повідомили на сторінці звіринцю у фейсбуці.
«Рік потрібно розпочинати на позитиві, хоч як важко нам зараз. Тому - приходьте. Підготували для вас чудову фотозону. І, звичайно, гарантуємо гарний відпочинок для душі», – йдеться у повідомленні.
Зоопарк працює з 10:00 до 16:00.
Квитки вартують:
- 50 грн дитячий,
- 120 грн дорослий,
- 300 грн сімейний (2+2),
- 80 грн пільговий (для студентів та пенсіонерів за наявності посвідчення).
Вхід для захисників та захисниць (за посвідченням учасників бойових дій) та їхніх дітей - безкоштовний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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