Луцький зоопарк підготував цікаву фотозону на честь символу року

У Луцькому зоопарку облаштували оригінальну фотозону.Про це повідомили на сторінці звіринцю у фейсбуці.«Рік потрібно розпочинати на позитиві, хоч як важко нам зараз. Тому - приходьте. Підготували для вас чудову фотозону. І, звичайно, гарантуємо гарний відпочинок для душі», – йдеться у повідомленні.Зоопарк працює з 10:00 до 16:00.Квитки вартують:- 50 грн дитячий,- 120 грн дорослий,- 300 грн сімейний (2+2),- 80 грн пільговий (для студентів та пенсіонерів за наявності посвідчення).Вхід для захисників та захисниць (за посвідченням учасників бойових дій) та їхніх дітей - безкоштовний.