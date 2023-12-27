На один з маршрутів Луцька вийшли нові автобуси

На один з маршрутів Луцька вийшли нові автобуси
У Луцьку на маршрут 25 вийшли автобуси Ataman A092H6 класу Євро5.

Про це користувач Юрій Ліснічук повідомив у спільноті Громадський транспорт Луцька у Фейсбуку.

«Сьогодні перший день повноцінної роботи на маршруті 25 (а також 30) перевізника "ТРАНССІТІ". Відтепер там курсують автобуси Ataman A092H6 класу Євро5, які замінили жовті «Богдани», – йдеться у повідомленні.
На один з маршрутів Луцька вийшли нові автобуси

На один з маршрутів Луцька вийшли нові автобуси

На один з маршрутів Луцька вийшли нові автобуси

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Теги: Автобуси
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