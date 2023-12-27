На один з маршрутів Луцька вийшли нові автобуси
Сьогодні, 22:25
У Луцьку на маршрут 25 вийшли автобуси Ataman A092H6 класу Євро5.
Про це користувач Юрій Ліснічук повідомив у спільноті Громадський транспорт Луцька у Фейсбуку.
«Сьогодні перший день повноцінної роботи на маршруті 25 (а також 30) перевізника "ТРАНССІТІ". Відтепер там курсують автобуси Ataman A092H6 класу Євро5, які замінили жовті «Богдани», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це користувач Юрій Ліснічук повідомив у спільноті Громадський транспорт Луцька у Фейсбуку.
«Сьогодні перший день повноцінної роботи на маршруті 25 (а також 30) перевізника "ТРАНССІТІ". Відтепер там курсують автобуси Ataman A092H6 класу Євро5, які замінили жовті «Богдани», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На один з маршрутів Луцька вийшли нові автобуси
Сьогодні, 22:25
Луцьком курсує «новорічний» тролейбус
Сьогодні, 21:22
Луцький зоопарк підготував цікаву фотозону на честь символу року
Сьогодні, 20:47
У Луцькому районі до смерті побили чоловіка
Сьогодні, 20:15