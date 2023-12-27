На один з маршрутів Луцька вийшли нові автобуси





Про це користувач Юрій Ліснічук повідомив у спільноті Громадський транспорт Луцька у Фейсбуку.



«Сьогодні перший день повноцінної роботи на маршруті 25 (а також 30) перевізника "ТРАНССІТІ". Відтепер там курсують автобуси Ataman A092H6 класу Євро5, які замінили жовті «Богдани», – йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на маршрут 25 вийшли автобуси Ataman A092H6 класу Євро5.Про це користувачповідомив у спільноті Громадський транспорт Луцька у Фейсбуку.«Сьогодні перший день повноцінної роботи на маршруті 25 (а також 30) перевізника "ТРАНССІТІ". Відтепер там курсують автобуси Ataman A092H6 класу Євро5, які замінили жовті «Богдани», – йдеться у повідомленні.

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