На Волині медики рятували жінку з ножовим пораненням

На Волині медики рятували жінку з ножовим пораненням
Сьогодні, 1 січня, надвечір в Іваничах медикам надійшов виклик з приводу ножового поранення.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

По приїзду бригади на виклик у 29-річної жінки було діагностовано проникне ножове поранення в живіт.

Потерпілу каретою швидкої допомоги доправили до Іваничівської багатопрофільної лікарні.

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Теги: ножове поранення, жінка
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