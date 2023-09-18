На Волині медики рятували жінку з ножовим пораненням





Про це Інформаційному агентству



По приїзду бригади на виклик у 29-річної жінки було діагностовано проникне ножове поранення в живіт.



Потерпілу каретою швидкої допомоги доправили до Іваничівської багатопрофільної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 січня, надвечір в Іваничах медикам надійшов виклик з приводу ножового поранення.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.По приїзду бригади на виклик у 29-річної жінки було діагностовано проникне ножове поранення в живіт.Потерпілу каретою швидкої допомоги доправили до Іваничівської багатопрофільної лікарні.

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