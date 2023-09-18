На Волині медики рятували жінку з ножовим пораненням
01 січень, 22:48
Сьогодні, 1 січня, надвечір в Іваничах медикам надійшов виклик з приводу ножового поранення.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
По приїзду бригади на виклик у 29-річної жінки було діагностовано проникне ножове поранення в живіт.
Потерпілу каретою швидкої допомоги доправили до Іваничівської багатопрофільної лікарні.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
По приїзду бригади на виклик у 29-річної жінки було діагностовано проникне ножове поранення в живіт.
Потерпілу каретою швидкої допомоги доправили до Іваничівської багатопрофільної лікарні.
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