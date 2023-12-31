Рідним волинянина, який загинув під Соледаром, вручили його посмертне військове звання
Сьогодні, 19:19
1 січня 2024 року у Нововолинську рідним прикордонника Максима Білецького вручили його посмертне військове звання «Старший лейтенант».
Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
«Сьогодні, 1 січня, минають перші роковини загибелі прикордонника Максима Білецького.
Згідно з наказом голови Державної прикордонної служби України від 27 грудня 2023 року №1899 за героїзм та мужність, проявлені під час виконання завдань із забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності України йому присвоєно посмертно чергове військове звання «Старший лейтенант», - йдеться у повідомленні.
На Алеї Герої у Нововолинську, біля портрета Максима Білецького, відзнаку вручили його мамі та дружині.
Максим Білецький загинув 1 січня 2023 року в районі населеного пункту Соледар Донецької області. У нерівному бою 22-річний Максим проявив рішучість і хоробрість.
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Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
«Сьогодні, 1 січня, минають перші роковини загибелі прикордонника Максима Білецького.
Згідно з наказом голови Державної прикордонної служби України від 27 грудня 2023 року №1899 за героїзм та мужність, проявлені під час виконання завдань із забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності України йому присвоєно посмертно чергове військове звання «Старший лейтенант», - йдеться у повідомленні.
На Алеї Герої у Нововолинську, біля портрета Максима Білецького, відзнаку вручили його мамі та дружині.
Максим Білецький загинув 1 січня 2023 року в районі населеного пункту Соледар Донецької області. У нерівному бою 22-річний Максим проявив рішучість і хоробрість.
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