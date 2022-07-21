Гнав 110 км на годину: патрульні оштрафували нетверезого водія

Гнав 110 км на годину: патрульні оштрафували нетверезого водія
Патрульні склали адміністративні матеріали на водія у стані спʼяніння, який перевищив швидкість. Подія трапилася сьогодні, 1 січня, о 12-й годині на автодорозі поблизу села Переспа Луцького району.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

"Патрульні, які контролювали швидкісний режим за допомогою лазерного вимірювача TruCAM, зафіксували, що керманич автомобіля марки Seat Alhambra їхав зі швидкістю 110 км/год.

А під час перевірки документів у 22-річного водія інспектори помітили у нього ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на місці події, Драгер показав результат 0, 46 проміле", - йдеться у повідомленні.

На водія поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф у сумі 17 000 гривень та позбавлення права керування строком на один рік. Також на громадянина винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП. Штраф за це правопорушення становить 1 700 гривень.
Гнав 110 км на годину: патрульні оштрафували нетверезого водія

Гнав 110 км на годину: патрульні оштрафували нетверезого водія

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Теги: водій, патрульні, штраф
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