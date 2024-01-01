На війні загинув Герой з Волині Олексій Сирота

Сироти Олексія Анатолійовича 1968 року народження.



Про це повідомили у Копачівській громаді.



"Старший сержант Сирота Олексій Анатолійович, вірний Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконуючи військовий обв'язок в бою за Батьківщину, загинув 31 грудня 2023 року у районі н.п. Степногірськ, Василівського району Запорізької області в результаті ворожого обстрілу.



В громаді оголошено п'ятиденну жалобу з 1 січня 2024 року", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надійшла трагічна звістка про загибель жителя села Копачівка та уродженця села Щурин Луцького району1968 року народження.Про це повідомили у Копачівській громаді."Старший сержант Сирота Олексій Анатолійович, вірний Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконуючи військовий обв'язок в бою за Батьківщину, загинув 31 грудня 2023 року у районі н.п. Степногірськ, Василівського району Запорізької області в результаті ворожого обстрілу.В громаді оголошено п'ятиденну жалобу з 1 січня 2024 року", - йдеться у повідомленні.висловлює щирі співчуття рідним загиблого.

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