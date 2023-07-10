На Сумщині ворог поцілив у 2-поверховий будинок: під завалами люди
Сьогодні, 16:42
У Сумській області 1 січня російський ударний дрон Shahed поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді.
Про це повідомила Сумська ОВА у фейсбуці.
Унаслідок прильоту є руйнування, під завалами опинилися люди. За попередніми даними, з-під завалів вже врятували трьох людей. Їм надають медичну допомогу.
Пошуково-рятувальна операція триває. На місці прильоту працюють всі необхідні служби.
Нагадаємо, цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів».
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Про це повідомила Сумська ОВА у фейсбуці.
Унаслідок прильоту є руйнування, під завалами опинилися люди. За попередніми даними, з-під завалів вже врятували трьох людей. Їм надають медичну допомогу.
Пошуково-рятувальна операція триває. На місці прильоту працюють всі необхідні служби.
Нагадаємо, цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів».
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