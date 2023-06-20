Цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів». ФОТО
Сьогодні, 11:30
Цієї ночі, 1 січня, Львів атакували 10 шахедів. Без жертв.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"У Дублянах ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом понад 60 вікон. Також в навчальних корпусах аграрного університет знищено понад 600 метрів квадратних покрівлі та перекриття. Сьогодні там на місці проведемо виїзну комісію з надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.
Садовий зазначив, що музей Шухевича на Білогорщі знищено повністю. Також на Білогорщі постраждало кілька приватних будівель - повилітали вікна та двері.
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Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"У Дублянах ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом понад 60 вікон. Також в навчальних корпусах аграрного університет знищено понад 600 метрів квадратних покрівлі та перекриття. Сьогодні там на місці проведемо виїзну комісію з надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.
Садовий зазначив, що музей Шухевича на Білогорщі знищено повністю. Також на Білогорщі постраждало кілька приватних будівель - повилітали вікна та двері.
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