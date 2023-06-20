Цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів». ФОТО

Цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів». ФОТО
Цієї ночі, 1 січня, Львів атакували 10 шахедів. Без жертв.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"У Дублянах ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом понад 60 вікон. Також в навчальних корпусах аграрного університет знищено понад 600 метрів квадратних покрівлі та перекриття. Сьогодні там на місці проведемо виїзну комісію з надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Садовий зазначив, що музей Шухевича на Білогорщі знищено повністю. Також на Білогорщі постраждало кілька приватних будівель - повилітали вікна та двері.
Цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів». ФОТО
Цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів». ФОТО
Цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів». ФОТО
Цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів». ФОТО
Цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів». ФОТО
Цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів». ФОТО


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Теги: Львів, шахеди
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