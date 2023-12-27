18-річний співак з Волині зібрав на ЗСУ майже 2,5 мільйона гривень
Сьогодні, 11:05
18-річний співак з Волині Ярослав Карпук, відомий як YAKTAK, зібрав на ЗСУ майже 2,5 мільйона гривень.
Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
"За останні концерти і нашу діяльність ми зібрали 2 492 744 грн для ЗСУ. Дякуємо кожному, хто закинув в нашу банку будь-яку суму: 10 грн чи 10 тисяч грн. Кожному, хто брав участь в всіх аукціонах. В цей час нам як ніколи потрібно підтримувати один одного і бути як одне ціле. Слава Україні!" - наголосив Ярослав.
Нагадаємо, що оголосили імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024". Почути обрані пісні українці зможуть у січні. Серед фіналістів - 18-річний волинянин Ярослав Карпук, який який виступає під псевдонімом Yaktak.
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Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
"За останні концерти і нашу діяльність ми зібрали 2 492 744 грн для ЗСУ. Дякуємо кожному, хто закинув в нашу банку будь-яку суму: 10 грн чи 10 тисяч грн. Кожному, хто брав участь в всіх аукціонах. В цей час нам як ніколи потрібно підтримувати один одного і бути як одне ціле. Слава Україні!" - наголосив Ярослав.
Нагадаємо, що оголосили імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024". Почути обрані пісні українці зможуть у січні. Серед фіналістів - 18-річний волинянин Ярослав Карпук, який який виступає під псевдонімом Yaktak.
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