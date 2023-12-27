18-річний співак з Волині зібрав на ЗСУ майже 2,5 мільйона гривень

18-річний співак з Волині зібрав на ЗСУ майже 2,5 мільйона гривень
18-річний співак з Волині Ярослав Карпук, відомий як YAKTAK, зібрав на ЗСУ майже 2,5 мільйона гривень.

Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

"За останні концерти і нашу діяльність ми зібрали 2 492 744 грн для ЗСУ. Дякуємо кожному, хто закинув в нашу банку будь-яку суму: 10 грн чи 10 тисяч грн. Кожному, хто брав участь в всіх аукціонах. В цей час нам як ніколи потрібно підтримувати один одного і бути як одне ціле. Слава Україні!" - наголосив Ярослав.

Нагадаємо, що оголосили імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024". Почути обрані пісні українці зможуть у січні. Серед фіналістів - 18-річний волинянин Ярослав Карпук, який який виступає під псевдонімом Yaktak.
18-річний співак з Волині зібрав на ЗСУ майже 2,5 мільйона гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ярослав Карпук, ЗСУ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів». ФОТО
Сьогодні, 11:30
Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованих штурмів окупантів у Серебрянському лісі
Сьогодні, 11:20
18-річний співак з Волині зібрав на ЗСУ майже 2,5 мільйона гривень
Сьогодні, 11:05
В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум
Сьогодні, 10:42
Російські терористи атакували Одещину в новорічну ніч: загинув 15-річний хлопчик
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Зеленський похвалив волинського боксера як одного із кращих воїнів ЗСУ Зеленський похвалив волинського боксера як одного із кращих воїнів ЗСУ
27 грудень, 2023, 12:15
«Не міг залишатися вдома, коли у мене Іванна – військова»: на Волині батько з 22-річною донькою служить в ЗСУ «Не міг залишатися вдома, коли у мене Іванна – військова»: на Волині батько з 22-річною донькою служить в ЗСУ
06 грудень, 2023, 13:06
Волиняни задонатили всі гроші, які їм подарували на весіллі Волиняни задонатили всі гроші, які їм подарували на весіллі
05 грудень, 2023, 23:18
Майбутні кухарі з Волині приготували для військових борщові заправки Майбутні кухарі з Волині приготували для військових борщові заправки
30 листопад, 2023, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як живе наймолодша волинянка в Україні з донорським серцем. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
Цієї ночі Львів атакували 10 «шахедів». ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованих штурмів окупантів у Серебрянському лісі
Сьогодні, 11:20
 0
18-річний співак з Волині зібрав на ЗСУ майже 2,5 мільйона гривень
Сьогодні, 11:05
 0
В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8