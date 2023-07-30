Російські терористи атакували Одещину в новорічну ніч: загинув 15-річний хлопчик





Про це Олег Кіпер.



"Наші сили ППО знищили 28 «шахедів». На жаль, були і влучання.



Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди", - йдеться в повідомленні.



Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.



"В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали.



Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину окупантів", - зазначив Кіпер.



Нагадаємо, що у новорічну ніч захисники знищили 87 російських безпілотників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж новорічної ночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками.Про це повідомив голова Одеської ОВА"Наші сили ППО знищили 28 «шахедів». На жаль, були і влучання.Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди", - йдеться в повідомленні.Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно."В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали.Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину окупантів", - зазначив Кіпер.Нагадаємо, що

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