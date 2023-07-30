Російські терористи атакували Одещину в новорічну ніч: загинув 15-річний хлопчик
Сьогодні, 10:35
Упродовж новорічної ночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Наші сили ППО знищили 28 «шахедів». На жаль, були і влучання.
Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.
"В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали.
Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину окупантів", - зазначив Кіпер.
Нагадаємо, що у новорічну ніч захисники знищили 87 російських безпілотників.
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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Наші сили ППО знищили 28 «шахедів». На жаль, були і влучання.
Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.
"В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали.
Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину окупантів", - зазначив Кіпер.
Нагадаємо, що у новорічну ніч захисники знищили 87 російських безпілотників.
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