Російські терористи атакували Одещину в новорічну ніч: загинув 15-річний хлопчик

Російські терористи атакували Одещину в новорічну ніч: загинув 15-річний хлопчик
Упродовж новорічної ночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наші сили ППО знищили 28 «шахедів». На жаль, були і влучання.

Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.

"В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали.

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину окупантів", - зазначив Кіпер.

Нагадаємо, що у новорічну ніч захисники знищили 87 російських безпілотників.
Російські терористи атакували Одещину в новорічну ніч: загинув 15-річний хлопчик
Російські терористи атакували Одещину в новорічну ніч: загинув 15-річний хлопчик

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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