Як минула на Волині новорічна ніч

Як минула на Волині новорічна ніч
Новорічна ніч на Волині минула спокійно, без резонансних подій.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На лінію поліції 102 надійшло близько 500 повідомлень за минулу добу, більшість з яких – інформаційного характеру. Тяжких і особливо тяжких злочинів зафіксовано не було. Повідомлення надходили про крадіжки, шахрайства, тілесні ушкодження, дорожньо-транспортні пригоди, пожежі тощо.

На всі виклики поліцейські та інші служби відреагували належним чином.

Повідомлень про використання піротехнічних засобів не надходило.

Порушників комендантської години не виявлено.
Як минула на Волині новорічна ніч
Як минула на Волині новорічна ніч

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Теги: Волинь, новорічна ніч
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