Як минула на Волині новорічна ніч

Новорічна ніч на Волині минула спокійно, без резонансних подій.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На лінію поліції 102 надійшло близько 500 повідомлень за минулу добу, більшість з яких – інформаційного характеру. Тяжких і особливо тяжких злочинів зафіксовано не було. Повідомлення надходили про крадіжки, шахрайства, тілесні ушкодження, дорожньо-транспортні пригоди, пожежі тощо.На всі виклики поліцейські та інші служби відреагували належним чином.Повідомлень про використання піротехнічних засобів не надходило.Порушників комендантської години не виявлено.