Як минула на Волині новорічна ніч
Сьогодні, 10:16
Новорічна ніч на Волині минула спокійно, без резонансних подій.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На лінію поліції 102 надійшло близько 500 повідомлень за минулу добу, більшість з яких – інформаційного характеру. Тяжких і особливо тяжких злочинів зафіксовано не було. Повідомлення надходили про крадіжки, шахрайства, тілесні ушкодження, дорожньо-транспортні пригоди, пожежі тощо.
На всі виклики поліцейські та інші служби відреагували належним чином.
Повідомлень про використання піротехнічних засобів не надходило.
Порушників комендантської години не виявлено.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На лінію поліції 102 надійшло близько 500 повідомлень за минулу добу, більшість з яких – інформаційного характеру. Тяжких і особливо тяжких злочинів зафіксовано не було. Повідомлення надходили про крадіжки, шахрайства, тілесні ушкодження, дорожньо-транспортні пригоди, пожежі тощо.
На всі виклики поліцейські та інші служби відреагували належним чином.
Повідомлень про використання піротехнічних засобів не надходило.
Порушників комендантської години не виявлено.
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