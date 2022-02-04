В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум
Із набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.

Про це йдеться у статті ЕП.

З 1 січня "мінімалка" підвищується із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.

Друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня – до 8 000 грн.

Змінюється і розмір прожиткового мінімуму: 3 023 грн – для працездатних осіб, 2 563 грн – для дітей віком до шести років, 3 196 грн – для дітей від шести до вісімнадцяти років, 2 361 грн – для осіб, які втратили працездатність.

Загальний показник прожиткового мінімуму зростає з 2 589 грн до 2 920 грн.

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Теги: Зарплата, підвищення
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