Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованих штурмів окупантів у Серебрянському лісі

Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованих штурмів окупантів у Серебрянському лісі
О п’ятій ранку на позиціях 51 окремого батальйону 100 обр ТрО побував командир бригади, полковник Руслан Ткачук. На «нулі» комбриг привітав особовий склад з Новим роком та вручив нагороди бійцям, які відзначилися при відбитті штурмів 25-27 грудня 2023 року.

Про це повідомляють у бригаді.

Нагадаємо, наприкінці грудня ворог вдався до масованих штурмів позицій Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині. Сподіваючись на успіх, ординці залучили до штурмових дій кількасот осіб особового складу та десятки одиниць бронетехніки.
Проте усі штурми були успішно відбиті волинськими тероборонівцями.
Протягом 25-27 грудня бійці 100 обр ТрО вручили квитки на концерт кобзона 62 оркам, ще 181 було поранено.

Також ворог зазнав суттєвих втрат бронетехніки. Було знищено п’ять, пошкоджено два і «затрофеєно» один ворожий танк. Знищено три і пошкоджено два МТ-ЛБ. А також знищено БМП.
Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованих штурмів окупантів у Серебрянському лісі

Перебуваючи з початку весни на найгарячіших ділянках фронту на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках, підрозділи Волинської бригади тероборони не втратили жодної позиції і не зробили жодного кроку назад.
Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованих штурмів окупантів у Серебрянському лісі
Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованих штурмів окупантів у Серебрянському лісі

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Теги: Волинська бригада, тероборонівці
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