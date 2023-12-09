Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованих штурмів окупантів у Серебрянському лісі
Сьогодні, 11:20
О п’ятій ранку на позиціях 51 окремого батальйону 100 обр ТрО побував командир бригади, полковник Руслан Ткачук. На «нулі» комбриг привітав особовий склад з Новим роком та вручив нагороди бійцям, які відзначилися при відбитті штурмів 25-27 грудня 2023 року.
Про це повідомляють у бригаді.
Нагадаємо, наприкінці грудня ворог вдався до масованих штурмів позицій Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині. Сподіваючись на успіх, ординці залучили до штурмових дій кількасот осіб особового складу та десятки одиниць бронетехніки.
Проте усі штурми були успішно відбиті волинськими тероборонівцями.
Протягом 25-27 грудня бійці 100 обр ТрО вручили квитки на концерт кобзона 62 оркам, ще 181 було поранено.
Також ворог зазнав суттєвих втрат бронетехніки. Було знищено п’ять, пошкоджено два і «затрофеєно» один ворожий танк. Знищено три і пошкоджено два МТ-ЛБ. А також знищено БМП.
Перебуваючи з початку весни на найгарячіших ділянках фронту на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках, підрозділи Волинської бригади тероборони не втратили жодної позиції і не зробили жодного кроку назад.
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Про це повідомляють у бригаді.
Нагадаємо, наприкінці грудня ворог вдався до масованих штурмів позицій Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині. Сподіваючись на успіх, ординці залучили до штурмових дій кількасот осіб особового складу та десятки одиниць бронетехніки.
Проте усі штурми були успішно відбиті волинськими тероборонівцями.
Протягом 25-27 грудня бійці 100 обр ТрО вручили квитки на концерт кобзона 62 оркам, ще 181 було поранено.
Також ворог зазнав суттєвих втрат бронетехніки. Було знищено п’ять, пошкоджено два і «затрофеєно» один ворожий танк. Знищено три і пошкоджено два МТ-ЛБ. А також знищено БМП.
Перебуваючи з початку весни на найгарячіших ділянках фронту на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках, підрозділи Волинської бригади тероборони не втратили жодної позиції і не зробили жодного кроку назад.
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