Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованих штурмів окупантів у Серебрянському лісі

Руслан Ткачук. На «нулі» комбриг привітав особовий склад з Новим роком та вручив нагороди бійцям, які відзначилися при відбитті штурмів 25-27 грудня 2023 року.



Про це



Нагадаємо, наприкінці грудня ворог вдався до масованих штурмів позицій Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині. Сподіваючись на успіх, ординці залучили до штурмових дій кількасот осіб особового складу та десятки одиниць бронетехніки.

Проте усі штурми були успішно відбиті волинськими тероборонівцями.

Протягом 25-27 грудня бійці 100 обр ТрО вручили квитки на концерт кобзона 62 оркам, ще 181 було поранено.



Також ворог зазнав суттєвих втрат бронетехніки. Було знищено п’ять, пошкоджено два і «затрофеєно» один ворожий танк. Знищено три і пошкоджено два МТ-ЛБ. А також знищено БМП.



Перебуваючи з початку весни на найгарячіших ділянках фронту на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках, підрозділи Волинської бригади тероборони не втратили жодної позиції і не зробили жодного кроку назад.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! О п’ятій ранку на позиціях 51 окремого батальйону 100 обр ТрО побував командир бригади, полковник. На «нулі» комбриг привітав особовий склад з Новим роком та вручив нагороди бійцям, які відзначилися при відбитті штурмів 25-27 грудня 2023 року.Про це повідомляють у бригаді.Нагадаємо, наприкінці грудня ворог вдався до масованих штурмів позицій Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині. Сподіваючись на успіх, ординці залучили до штурмових дій кількасот осіб особового складу та десятки одиниць бронетехніки.Проте усі штурми були успішно відбиті волинськими тероборонівцями.Протягом 25-27 грудня бійці 100 обр ТрО вручили квитки на концерт кобзона 62 оркам, ще 181 було поранено.Також ворог зазнав суттєвих втрат бронетехніки. Було знищено п’ять, пошкоджено два і «затрофеєно» один ворожий танк. Знищено три і пошкоджено два МТ-ЛБ. А також знищено БМП.Перебуваючи з початку весни на найгарячіших ділянках фронту на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках, підрозділи Волинської бригади тероборони не втратили жодної позиції і не зробили жодного кроку назад.

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