Як живе наймолодша волинянка в Україні з донорським серцем. ФОТО

трансплантація серця шестирічній доньці Соломійці. Зараз юна ковельчанка перебуває під наглядом лікарів, приймає пігулки щогодини й загалом 23 різноманітні лікарські препарати упродовж дня.



Як розповіла мама дівчинки Ольга Книш, на початку липня в Інституті серця лікар Борис Тодуров із командою вперше зробив пересадку серця шестирічній дитині, пише



Донором став чотирирічний хлопчик Юрій із Рівного, мама якого дала згоду на трансплантацію. Зі слів Ольги Книш, тригодинна операція була найтяжчим очікуванням для всієї родини.



"Складно трохи говорити. Борис Михайлович (Тодуров — ред.) прийшов у палату. Сказав, що операція пройшла успішно. Що все добре — сердечко б’ється. Для нас це радість, що дитина здорова, але, якщо подумати про іншу дитинку, з тієї сторони це дуже погано", — говорить ковельчанка.



Цього року Соломійка пішла у перший клас. Тричі на тиждень вести уроки додому приходить вчителька Ліна Гущук. Каже: тішиться своєю ученицею, адже вона старанна.



"Це є 10 годин у Соломійки на тиждень. За цей час ми встигаємо зробити з Соломійкою усе те, що робимо із дітками, маючи удвічі більше годин. Ми поєднуємо ігри із навчальним процесом", — каже вчителька початкових класів.



Улюблений предмет — математика, розповіла сама школярка. Також є заняття з англійської, каже мама школярки, а фізичні навантаження доньці заборонені. На перервах між уроками дитина грається з домашніми тваринками.



Коли майже рік тому лікарі повідомили, що ситуація складна і знайти донорське серце потрібно якнайшвидше, говорить Ольга Книш, то порадили дати Соломійці усе, що можуть, аби вона відчула насолоду від життя. Так, зі слів жінки, в домі з’явилися песики, рибки та хом’ячок.



"Зараз я бачу, що дитина – здорова. Ми справилися! І надалі все буде добре", — зазначила жінка.



У родині Книшів виховують четверо дітей. Тато під час зйомки був на роботі, а старша донька на навчанні.



Ольга Книш розповіла, що її 31-річний брат служить у війську і воює вже сім років, а ще на захисті України зять. Додає: усі в сім’ї мріють про перемогу у війні та як можуть допомагають армії.



"Чоловік у мене теж і машину може зробити на ЗСУ. Кожен потрошечки віддає на армію. Тільки перемоги, щоб люди не падали духом, йшли до кінця і ", — додала мама шестирічної ковельчанки.

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