У перший день Нового року сповістили про загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:22
Сьогодні, 1 січня, стало відомо, що на Харківщині обірвалося життя військовослужбовця Василя Мельничука з Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Сошичненська громада.
Сьогодні сумний день для громади – стало відомо про загибель ще одного військового з села Сошичне. Виконуючи бойове завдання, 13 грудня 2023 року загинув 51-річний молодший сержант Мельничук Василь Іванович, (09.07.1972 року народження).
«Люблячий чоловік, тато, дідусь, надійний побратим, щирий односельчанин - таким ми будемо згадувати Василя Мельничука», - йдеться у повідомленні.
Життя Героя трагічно обірвалося на Куп’янському напрямку.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та низько схиляємо голови у скорботі. Будемо завжди пам’ятати його подвиг. Вічна Пам’ять і Слава Герою», - зазначили у громаді.
Деталі зустрічі та поховання Захисника повідомлять додатково.
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Про це у фейсбуці повідомляє Сошичненська громада.
Сьогодні сумний день для громади – стало відомо про загибель ще одного військового з села Сошичне. Виконуючи бойове завдання, 13 грудня 2023 року загинув 51-річний молодший сержант Мельничук Василь Іванович, (09.07.1972 року народження).
«Люблячий чоловік, тато, дідусь, надійний побратим, щирий односельчанин - таким ми будемо згадувати Василя Мельничука», - йдеться у повідомленні.
Життя Героя трагічно обірвалося на Куп’янському напрямку.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та низько схиляємо голови у скорботі. Будемо завжди пам’ятати його подвиг. Вічна Пам’ять і Слава Герою», - зазначили у громаді.
Деталі зустрічі та поховання Захисника повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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