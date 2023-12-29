У перший день Нового року сповістили про загибель Героя з Волині

У перший день Нового року сповістили про загибель Героя з Волині
Сьогодні, 1 січня, стало відомо, що на Харківщині обірвалося життя військовослужбовця Василя Мельничука з Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Сошичненська громада.

Сьогодні сумний день для громади – стало відомо про загибель ще одного військового з села Сошичне. Виконуючи бойове завдання, 13 грудня 2023 року загинув 51-річний молодший сержант Мельничук Василь Іванович, (09.07.1972 року народження).
У перший день Нового року сповістили про загибель Героя з Волині

«Люблячий чоловік, тато, дідусь, надійний побратим, щирий односельчанин - таким ми будемо згадувати Василя Мельничука», - йдеться у повідомленні.

Життя Героя трагічно обірвалося на Куп’янському напрямку.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та низько схиляємо голови у скорботі. Будемо завжди пам’ятати його подвиг. Вічна Пам’ять і Слава Герою», - зазначили у громаді.

Деталі зустрічі та поховання Захисника повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі, - голова СБУ
Сьогодні, 13:10
Виявили тіло волинянки, яка зникла декілька днів тому
Сьогодні, 12:45
У перший день Нового року сповістили про загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:22
На Волині діти віддали наколядовані гроші волонтерам
Сьогодні, 12:15
Як живе наймолодша волинянка в Україні з донорським серцем. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
Нагороду загиблого Героя із Волині отримала мама Нагороду загиблого Героя із Волині отримала мама
29 грудень, 2023, 19:20
У Ковелі зупинилося серце Героя Андрія Шевченка У Ковелі зупинилося серце Героя Андрія Шевченка
29 грудень, 2023, 17:25
Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя
29 грудень, 2023, 13:33
Війна забрала життя 24-річного Максима Козла з Волині Війна забрала життя 24-річного Максима Козла з Волині
29 грудень, 2023, 12:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі, - голова СБУ
Сьогодні, 13:10
 0
Виявили тіло волинянки, яка зникла декілька днів тому
Сьогодні, 12:45
 0
У перший день Нового року сповістили про загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:22
 0
На Волині діти віддали наколядовані гроші волонтерам
Сьогодні, 12:15
 0
Як живе наймолодша волинянка в Україні з донорським серцем. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8