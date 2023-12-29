У перший день Нового року сповістили про загибель Героя з Волині

Сьогодні, 1 січня, стало відомо, що на Харківщині обірвалося життя військовослужбовцяз Волині.Про це у фейсбуці повідомляє Сошичненська громада.Сьогодні сумний день для громади – стало відомо про загибель ще одного військового з села Сошичне. Виконуючи бойове завдання, 13 грудня 2023 року загинув 51-річний молодший сержант Мельничук Василь Іванович, (09.07.1972 року народження).«Люблячий чоловік, тато, дідусь, надійний побратим, щирий односельчанин - таким ми будемо згадувати Василя Мельничука», - йдеться у повідомленні.Життя Героя трагічно обірвалося на Куп’янському напрямку.«Висловлюємо щирі співчуття рідним та низько схиляємо голови у скорботі. Будемо завжди пам’ятати його подвиг. Вічна Пам’ять і Слава Герою», - зазначили у громаді.Деталі зустрічі та поховання Захисника повідомлять додатково.